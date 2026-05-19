UAGN se moviliza en Estrasburgo en protesta por el coste de los fertilizantes

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, y Pello Sarratea, miembro del Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores (CEJA), en una movilización en Estrasburgo (Francia) contra el coste de los fertilizantes. - UAGN

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) se ha concentrado este martes en Estrasburgo (Francia) junto a otras organizaciones agrarias europeas para protestar por el aumento del coste de los fertilizantes

UAGN ha participado en esta movilización, frente al Parlamento Europeo, coincidiendo con la presentación del Plan de Acción sobre Fertilizantes de la Comisión Europea. La delegación de UAGN está integrada por Félix Bariáin, presidente, y por Pello Sarratea, miembro del Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores (CEJA).

Los agricultores y ganaderos que se han manifestado quieren soluciones ante el aumento de los costes de producción derivados del CBAM y del sistema ETS, mecanismos de la Unión Europea relacionados con la política climática y las emisiones de CO2. Ambos afectan a sectores industriales y agrícolas porque pueden aumentar costes de energía, fertilizantes, transporte o materias primas.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha puesto el foco en "la caótica situación a la que se está enfrentando el cereal y el sinsentido de las políticas europeas". "Estamos ante el Parlamento Europeo para pedir que se elimine el mecanismo de ajuste en frontera, que no es más que un impuesto que se le está gravando a los fertilizantes que entran para encarecerlos, en una situación en la que los fertilizantes escasean debido a la guerra en el golfo pérsico", ha afirmado.

Bariáin ha explicado que, "curiosamente, al cereal que está entrando no se le está metiendo ningún arancel". "Los precios que percibimos los agricultores son similares a los que se pagaban por un kilo de trigo hace cincuenta años y los abonos se están encareciendo a un ritmo del 30% durante lo que llevamos de 2026. O se pone remedio a esta situación, o el Parlamento elimina los aranceles a los fertilizantes y consigue controlar las importaciones de cereal, o si no la sociedad europea va a pasar hambre, porque estamos jugando con la alimentación, estamos jugando con la dependencia y la soberanía alimentaria, que es lo más peligroso", ha afirmado.

Por su parte, Pello Sarratea ha señalado que, ante la guerra en Oriente Medio, "hay que hacer unos ajustes muy profundos, porque está en juego la rentabilidad de las explotaciones debido al elevado coste de los fertilizantes, que prácticamente se ha doblado en los últimos meses".

Así, ha incidido en la reivindicación de que "se eliminen temporalmente esos aranceles que repercuten en los fertilizantes importados, que revisen el sistema de derechos de comercialización del carbono y que se regule de diferente manera la legislación europea en cuanto a los fertilizantes tanto químicos como orgánicos que se pueden utilizar de ganaderías próximas y cerrar así bien el círculo".