UAGN publica el video-podcast 'Voces que brotan', centrado en "dar voz y visibilidad" a las mujeres del sector agrario

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha publicado este lunes el video-podcast completo 'Voces que brotan', su primer proyecto audiovisual de este formato, centrado en "dar voz y visibilidad a las mujeres del sector agrario y del entorno rural de Navarra", en colaboración con el INAI.

Su publicación tiene lugar tras el lanzamiento de la campaña 'Cosecha colectiva: desde el campo, hacia todas' y la difusión de varias píldoras temáticas como anticipo.

El video-podcast, grabado en una nave agraria de Tudela, reúne a cuatro profesionales del campo con perfiles diversos en cuanto a zona geográfica, subsector y trayectoria: Begoña Liberal, vicepresidenta en la Ejecutiva de UAGN y agricultora en Orísoain; Beni Irurita, vocal de la Ejecutiva y ganadera en Lanz; Andrea Urzaiz, olivicultora en Fontellas y #agroinfluencerUAGN; y Hodei Flores, vocal de la Ejecutiva, ganadera en Etxarri-Aranatz y #agroinfluencerUAGN.

Moderada por Susana Villanueva, responsable de comunicación de UAGN, la conversación "aborda de forma cercana y honesta cuestiones clave" como la igualdad de género en el campo, los "estereotipos asociados al mundo rural", la innovación, la Política Agraria Común, el relevo generacional y el papel de las mujeres en empresas familiares y cooperativas.

'Voces que brotan' nace con el objetivo de "mostrar la realidad del sector primario, poniendo en valor a mujeres que emprenden, co-dirigen empresas agrarias y ganaderas y participan activamente en la vida profesional y social del entorno rural, al tiempo que reflexionan sobre los retos que aún persisten para alcanzar una igualdad plena".

El proyecto, rodado por Baztan Producciones, forma parte de una estrategia más amplia de UAGN para "acercar a la ciudadanía la realidad y diversidad del sector primario, fomentar la participación de nuevas generaciones y avanzar en innovación en la comunicación agraria".

El video-podcast completo ya puede verse a través de los canales de comunicación de UAGN, donde continuará difundiéndose junto con contenidos complementarios de la campaña.

Con esta publicación, UAGN culmina un proyecto "pionero" para la organización, "reforzando su compromiso con la visibilidad de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del sector primario como pilar esencial para Navarra".