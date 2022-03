Ucranianos en Navarra piden el apoyo internacional y el cierre del espacio aéreo de Ucrania

Concentración en Pamplona en apoyo al pueblo ucraniano - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ucranianos afincados en Navarra han solicitado este sábado el apoyo de Europa y la comunidad internacional ante la invasión rusa y han pedido el cierre del espacio aéreo sobre Ucrania.

Así lo han reclamado en una concentración, que ha sido convocada por la Asociación de Ucranianos de Navarra Berehynia a las 18.00 horas en la plaza del Castillo de Pamplona, y que ha contado con el respaldo de varios cientos de personas, muchas de ellas procedentes de Ucrania y afincadas en la Comunidad foral. Entre los asistentes se han podido ver banderas del país así como carteles con mensajes como 'Todos con Ucrania, todos contra Putin', 'Ucrania está lejos pero el peligro está cerca' o 'OTAN cierre el cielo sobre Ucrania'.

El acto, en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, ha comenzado con el himno de Ucrania para continuar con las intervenciones de varias mujeres ucranianas.

La primera en intervenir ha sido María Tinchuk, quien ha pedido apoyo para el pueblo ucraniano que "sigue defendiendo nuestra patria y hace de escudo para toda Europa". Ha lamentado los "miles de muertos", entre civiles y militares, así como los millones de refugiados a lo largo de 17 días de guerra.

"Ucrania sigue luchando, los planes de Putin no se cumplieron" que esperaba "un ejército débil, una población amistosa que permitiese alcanzar Kiev sin apenas violencia" pero ha encontrado "una guerra de desgaste", ha destacado. "Ahora Putin está actuando como un cobarde bombardeando viviendas, escuelas, hospitales, arruinando toda infraestructura y dejando todo en escombros" y "no respeta los corredores humanitarios", ha censurado.

"No nos podemos creer que esto pase en el siglo XXI", ha lamentado, para expresar su esperanza de que "el mundo nos defienda, que no nos deja abandonados. Somos fuertes, nuestros soldados no tienen miedo, pero necesitamos vuestro apoyo". Ha afirmado que "esta guerra es la locura de un hombre o de una oligarquía" y no es "la voluntad del pueblo ruso"; y ha deseado que "la población rusa, por fin, despierte y pare este desastre".

Seguidamente, Natalia Tinchuk ha manifestado que "no podemos quedarnos indiferentes, no podemos lamentarnos y luego ser espectadores pasivos, Ucrania están en guerra y también es nuestra guerra".

"Este horror no se puede contener sólo con palabras, las mismas palabras que no han parado las bombas, ni los tanques ni el drama humano de miles de personas", ha continuado, para demandar "una respuesta con firmeza para detener la guerra". "Tenemos una amenaza global y la solución debe ser global y es el momento de que Europa se reafirme como una sola voz donde los dictadores no caben, donde la democracia no se pliega al chantaje", ha reivindicado.

"Para Putin la vida humana carece de sentido, no somos más que peones en el tablero de su locura. Los ucranianos estamos dispuestos a resistir, a mantener firme la voluntad y el compromiso que termine con esta guerra, por ello necesitamos que se cierre el espacio aéreo que nivele las fuerzas y dé esperanzas a Ucrania", ha subrayado. "Las palabras vacías no construyen el futuro" y "tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos una Ucrania orgullosa de su historia y de su identidad", ha agregado.

Por su parte, Natalia Polishchuk ha recordado el accidente de Chernóbil así como los recientes ataques del ejército ruso a las centrales nucleares de Ucrania. "Sólo Chernóbil tiene la potencia de 100 Hiroshimas", ha destacado, para advertir que "el bombardeo de los reactores puede provocar una gran expansión de la contaminación radioactiva y provocar una catástrofe nuclear en toda Europa".

"Ucrania es capaz de recuperar el control de las centrales nucleares y de las zonas ocupadas por los rusos" pero "necesitamos ayuda, necesitamos el cierre del espacio aéreo", ha insistido. "Necesitamos que Europa y el mundo se una para ayudarnos en esta guerra", ha remarcado.

Finalmente, Olga Yarotska ha lamentado que "todo el mundo ha abandonado Mariúpol" mientras "en la calle hay mucho frío y miedo, medio millón de personas se congelan y mueren". Por ello, ha pedido "por favor ayuda".