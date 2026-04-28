UGT advierte del "estancamiento" del empleo en Navarra y pide "medidas para reducir el paro de larga duración"

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha advertido este martes del "estancamiento" del empleo en el primer trimestre de 2026 y ha exigido "reforzar las políticas activas y la protección social en colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral, como son los jóvenes y los parados de larga duración".

Según ha destacado la secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra, Eva Azanza, "aunque la EPA muestra que el paro ha descendido en ambos colectivos, la tasa de paro juvenil asciende al 22,81%, más del doble de la tasa de paro de Navarra". "Por su parte, el 22,3% de las personas paradas de la Comunidad foral llevan más de un año en desempleo, es decir, 6.900 personas paradas de un total de 31.000", ha remarcado.

Según ha señalado, los datos de la EPA del primer trimestre "dejan varios aspectos negativos". El paro registrado "se sitúa en 31.000 personas, lo que supone +23,05% de tasa interanual y +10,27% intermensual". Así, "aunque Navarra mantiene mejores cifras que la media estatal la mejora no llega por igual a todos los colectivos, y persisten brechas estructurales que requieren medidas urgentes".

En conclusión, ha continuado Azanza, "desde UGT estaremos vigilantes a los próximos datos del paro y seguimos reclamando medidas para favorecer un mejor acceso al mercado laboral y unas condiciones laborales dignas".

"A pesar de los avances, subsiste un amplio margen de mejora en la reducción del desempleo, especialmente en el caso del paro de larga duración. Es necesario desarrollar unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos de los servicios públicos de empleo y sistemas de evaluación que permitan medir resultados", ha destacado la representante de UGT.

Además, ha defendido que "es clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, que constituye una reforma necesaria para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo, que tiene amplio respaldo social, y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras".