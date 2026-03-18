UGT y CCOO firman un preacuerdo para el Convenio de la Construcción de con una subida salarial del 7,5% en dos años

Archivo - Un edificio en obras. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra, junto con CCOO y la patronal del sector, ha suscrito este miércoles el preacuerdo para el Convenio de la Construcción en la Comunidad foral. El preacuerdo, con una vigencia para dos años (de 2025 a 2026), contempla una subida salarial del 7,5% en dicho periodo.

UGT-FICA ha exigido que el abono de los atrasos salariales generados se paguen "sin esperar a la publicación del convenio en el Boletín Oficial de Navarra".

Según explica este sindicato en una nota de prensa, el convenio afecta en Navarra a 14.600 personas trabajadoras en este sector, según los datos de la EPA del tercer trimestre de 2025. "Estos trabajadores verán incrementados sus salarios en un 3,5% correspondiente al año 2025 (más un 0,5% adicional que se aportará a un Plan de Pensiones Colectivo) y un 3,25% en 2026 (más 0,25% adicional al Plan de Pensiones)", detalla.

Además, el preacuerdo incluye una cláusula de revisión salarial que establece que "si la suma de tasa anual del Índice de Precios al Consumo general de los meses de diciembre de 2025 y 2026 publicado por el INE se situara por encima del 7,25% y con un máximo del 9,25%, se incrementarían los salarios del 2026, a fecha uno de enero de 2027, sin efectos retroactivos: la mitad de la subida iría a tablas y la otra mitad al Plan de Pensiones".

El acuerdo mantiene la jornada anual de trabajo de 1.728 horas, "aunque se consigue que cada trabajador pueda disfrutar de un día festivo extra coincidiendo con la celebración de las fiestas de su municipio".

Además, el convenio "recoge una actualización de todos los permisos vigentes en el Estatuto de los Trabajadores y mantiene el contrato relevo a los 63 años, que será con carácter obligatorio para todas las empresas".

ELA RECHAZA EL ACUERDO

ELA ha rechazado este preacuerdo al considerar que "consolida un modelo de dependencia total del convenio estatal del sector, dejando en manos de la negociación en Madrid aspectos clave de las condiciones laborales" en Navarra.

Para el sindicato, el contenido del acuerdo "es claramente insuficiente" y las medidas recogidas "son muy limitadas y no responden a las necesidades reales del sector". "No se abordan mejoras significativas en salarios, no se garantiza el IPC, no se reduce la jornada anual y no implica ningún avance en las condiciones de trabajo, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida y la precariedad que sufre buena parte de la plantilla", critica.

ELA ha reprochado que el acuerdo "ni siquiera recoge mejoras que los mismos CCOO y UGT han defendido durante toda la negociación de indispensables para llegar al acuerdo" como "la reducción de jornada y el contrato relevo". "Una vez mas los sindicatos estatales han firmado un acuerdo que solo beneficia a la patronal y a las empresas del sector", ha criticado.

Frente a ello, la organización ha apostado por "impulsar una negociación colectiva propia y real, con contenidos reales y con capacidad de garantizar mejoras efectivas en las condiciones laborales y de vida".