UGT y CCOO inician una ronda de contactos con la CEN para aumentar las categorías salariales más bajas de los convenios

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Navarra han comenzado una ronda de contactos con la Confederación Empresarial Navarra (CEN) con el objetivo de aumentar al alza las categorías salariales más bajas de los convenios colectivos en la Comunidad foral.

Ambas organizaciones, según han informado en un comunicado conjunto, plantean un salario mínimo de convenio de 1.500 euros mensuales (21.000 euros brutos anuales en 14 pagas), una cifra que "debiera impulsar al alza el resto de salarios y mejorar las condiciones materiales de las personas trabajadoras en un contexto de beneficios récord por parte de las empresas".

La propuesta, que "nace de la aspiración histórica que tienen ambas organizaciones sindicales de mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora", es "una reivindicación seria, viable y coherente con la realidad socioeconómica de Navarra".

Es una propuesta que, "en vez de fragmentar derechos, plantea subidas salariales reales en los marcos de negociación con poder legislativo real".

En este sentido, UGT y CCOO critican "la postura de ELA y LAB tras una huelga minoritaria que el pasado 17 de marzo trató de generar una expectativa falsa que no responde a la realidad jurídica e institucional de Navarra".

Para las dos centrales sindicales mayoritarias, "plantear que la Comunidad foral pueda aprobar un SMI propio es, en la práctica, engañar a las navarras y los navarros en un momento en el que la clase trabajadora demanda debates serios".

UGT y CCOO reivindican "el poder de la negociación colectiva para conseguir un salario mínimo de convenio frente a la falsa e imposible alternativa del SMI propio". Por ello, consideran "necesario un debate serio, en los foros adecuados, para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras".

Por ello, UGT y CCOO han decidido no participar este miércoles "en la reunión impulsada por los sindicatos nacionalistas para constituir una mesa de acuerdo interprofesional en Navarra", un planteamiento "sobre el que recientemente se pronunció el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco expresando con meridiana claridad que la vía que ofrece seguridad jurídica para negociar los salarios mínimos es el ámbito de la negociación colectiva".

UGT y CCOO han decidido "declinar su asistencia a la reunión solicitada por los sindicatos ELA y LAB e instan a ambas organizaciones a sumarse y a ratificar el Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales vigente a día de hoy y en cuya actualización ya están trabajando" ambas organizaciones junto a la patronal "para lograr un salario mínimo de convenio propio para Navarra".

Además, ambos sindicatos han señalado que, junto a la CEN, impulsarán "nichos de negociación para los sectores que se encuentran en los márgenes de la negociación colectiva, es decir, aquellas actividades económicas que no están reguladas por un convenio colectivo".

Por ello, CCOO y UGT hacen un llamamiento a las personas trabajadoras de estos sectores a "organizarse colectivamente a través de los sindicatos de clase para mejorar sus condiciones laborales".