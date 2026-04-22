UGT y CCOO llaman a "activar la movilización social" el 1º de Mayo para reivindicar salarios, vivienda y democracia

UGT y CCOO presentan su movilización conjunta por el 1º de Mayo de 2026. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se manifestarán de manera conjunta el próximo Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' en defensa de "la igualdad, la convivencia y los derechos humanos frente a quienes promueven el odio y pretenden dividir a la sociedad".

La movilización partirá a las 11.30 horas desde la sede de ambos sindicatos. El recorrido será calle Tudela, Conde Oliveto, plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, Navas de Tolosa y finalizará en el Bosquecillo con un acto en el que intervendrán los secretarios generales de UGT y CCOO en Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo. Habrá también actuaciones musicales e hinchables para los más pequeños.

"Sin diversidad no hay democracia. Sin democracia no hay derechos laborales. Por ello, hoy más que nunca es necesario activar la movilización sindical y social", han reivindicado ambos dirigentes en una rueda de prensa en la que han presentado esta manifestación conjunta.

Lorenzo Ríos ha remarcado que "este Primero de Mayo llega en un momento decisivo en el que están en juego no solo las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino la propia calidad de nuestras democracias". Por ello, "frente a quienes pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras, el movimiento sindical responde este año con más derechos, más cohesión social y más democracia", ha manifestado.

Ha advertido de que "vivimos tiempos de enorme incertidumbre y de profunda transformación", por lo que ha incidido en la importancia de que los trabajadores "se movilicen por sus derechos, por la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, por salarios dignos, por la vivienda, por la igualdad y por el sindicalismo. Porque los derechos no se regalan, se conquistan; y porque frente al ruido, el odio y la división, la clase trabajadora responde con unidad, derechos y democracia".

El secretario general de UGT de Navarra ha criticado que "los regímenes autárquicos y plutocráticos liderados por la administración Trump están erosionando el equilibrio del orden internacional, impulsando un escenario de creciente inestabilidad en el que los valores democráticos se ven cada vez más debilitados y cuestionados". Ha advertido de que "el avance de los populismos reaccionarios y de la ultraderecha" es "una amenaza real" que "pretende enfrentar a trabajadores contra trabajadores, generar miedo y recortar derechos".

Por ello, ha reivindicado el "sí a la paz y no a la guerra". "La escalada del conflicto de Oriente Medio", la guerra en Ucrania, "el genocidio en Gaza o los ataques indiscriminados en el Líbano, evidencian el fracaso de la comunidad internacional para garantizar la paz", ha lamentado, para reclamar "el estricto respeto al derecho internacional, el fin de las guerras y la protección de la población civil".

Asimismo, ha resaltado que "deben depurarse todas las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad" y ha exigido "una Unión Europea valiente, propositiva, que se comprometa en la defensa de los derechos humanos en el mundo".

De la misma manera, ha censurado que "la proliferación de partidos de ultraderecha en nuestro país está generando un clima reciente de crispación y polarización política, marcado por el avance de posiciones reaccionarias que se alimentan del machismo, la LGTBIfobia, la aporofobia y el racismo, envueltas en un nacionalismo rancio y nostálgico de un pasado que algunos pretenden resucitar".

PACTO SOCIAL Y POLÍTICO ANTE LA "EMERGENCIA SOCIAL" DE LA VIVIENDA

En esta misma línea, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha incidido en que el Primero de Mayo se celebra en "un momento decisivo" en el que Navarra y España "deben afrontar retos estructurales que requieren respuestas de Estado: la emergencia climática, la vertebración territorial, el reto demográfico, que afecta especialmente a jóvenes y personas migrantes, y el refuerzo de los servicios públicos".

"Se deben reforzar las garantías de igualdad y cohesión social. Tenemos una oportunidad inmejorable para mejorar la competitividad de su modelo productivo, reequilibrando económica y socialmente el territorio y mejorando la calidad del empleo, de la mano de las energías renovables", ha indicado.

Por otro lado, ha subrayado que "la vivienda se ha convertido en una emergencia social, que no puede ser tratada como un bien de especulación". Por ello, ambos sindicatos han apostado por "un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente y mecanismos eficaces para garantizar el acceso seguro y asequible al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes".

Asimismo, Josema Romeo ha defendido que "es el momento de consolidar y profundizar las reformas progresistas que den continuidad a las realizadas los últimos años". En España y Navarra, ha destacado, "los avances logrados en los últimos años demuestran que otra política económica y laboral es posible". "El diálogo social ha permitido mejorar el empleo, reducir la temporalidad y subir salarios. Pero no es suficiente, millones de personas ven como su situación económica no les permite cubrir sus necesidades básicas con suficiencia", ha advertido.

Por ello, ha señalado, CCOO y UGT han impulsado "una plataforma unitaria centrada en la reforma del despido conforme a la Carta Social Europea, la regulación del contrato a tiempo parcial para acabar con su uso fraudulento, el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva para repartir la riqueza y mejorar los salarios y una respuesta decidida al problema de la vivienda".

De la misma manera, ha destacado la importancia del "fortalecimiento de la negociación colectiva" para "seguir elevando los salarios, reducir la jornada laboral y distribuir de manera justa los incrementos de márgenes y beneficios obtenidos por la inmensa mayoría de las empresas de este país". Asimismo, ha defendido que "la digitalización y la inteligencia artificial deben estar al servicio de las personas trabajadoras". "La mejora de la productividad debe traducirse en mejoras de salarios, menos tiempo de trabajo y más derechos, no en mayor precariedad o control empresarial", ha reivindicado.

Josema Romeo ha resaltado que "cada avance ha sido fruto de la lucha colectiva" por lo que "hoy, más que nunca, es necesario activar la movilización sindical y social". Así, ha llamado a los trabajadores a movilizarse para "reclamar más derechos, más cohesión social y más democracia".