UGT y CCOO reclaman medidas de prevención ante el aumento de la siniestralidad laboral en Navarra

Delegados de UGT y CCOO se han concentrado este viernes en Pamplona para conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y reclamar a los partidos políticos y empresas medidas de prevención ante el aumento de la siniestralidad laboral en Navarra.

En concreto, representantes de UGT se han reunido a las puertas del sindicato tras la pancarta 'Accidentes laborales. ¡Basta ya!'. En la concentración ha estado presente el secretario general del sindicato en Navarra, Jesús Santos, quien ha puesto de manifiesto que "prácticamente tenemos cada día en España 3.600 accidentes laborales, entre graves y leves, y dos personas muertas", una cifras que desde 2013 "van en aumento". En la Comunidad foral, ha remarcado, en 2018 se registraron diez fallecidos, seis en accidentes laborales y cuatro 'in itinere'.

Ante esta situación, Santos ha pedido al Gobierno foral que "atienda" este incremento de los accidentes laborales, un aumento que, según ha dicho, "coincide con la decisión del Ejecutivo de quitar las actividades que se venían dando a los sindicatos, que venían participando en materia de prevención".

Ha pedido así que "se vuelvan a hacer jornadas en temas de prevención donde podamos concienciar a la gente y a nuestros delegados de prevención", ya que "no hay derecho de que no tengamos la seguridad de que las personas van a trabajar y no vuelvan a casa".

Igualmente, ha reclamado a los partidos políticos medios presupuestarios para que la Inspección de Trabajo puede realizar más inspecciones a las empresas y también ha apostado por la recuperación del delegado territorial de prevención en Navarra para "atender y concienciar a los trabajadores".

"Esperamos que nos atiendan, hablamos con el Gobierno de Navarra para incluir el delegado de prevención en la comunidad, pero a fecha de hoy no lo tenemos concretado", ha expuesto el líder de UGT, sindicato que tiene previsto presentar sus propuestas a los partidos políticos navarros de cara a las elecciones forales del 26 de mayo.

Según ha indicado, el sindicato, a través de sus resoluciones congresuales, "no puede plantear y decidir a quién va a orientar el voto", pero ha destacado que "sí tenemos todo el derecho de decir que no vaya ni un voto a los partidos que no atiendan la demandas de los sindicatos, entre ellas, los asuntos de prevención".

En este punto, ha pedido que el Instituto de Salud Laboral "funcione" y se ha mostrado "sorprendido" de que ELA y LAB "estén denunciando estas cuestiones cuando está entre sus filas, en LAB, el responsable del instituto y está aumentando en estos años la accidentabilidad".

NAVARRA, DONDE MÁS CRECE LA SINIESTRABILIDAD LABORAL

Por su parte, el sindicato CCOO ha citado a sus delegados a una concentración en el Rincón de la Aduana tras una pancarta en la que se leía 'No prevenir mata'. Previamente, el sindicato ha celebrado una jornada con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el Tribunal Laboral.

En representación del sindicato, Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, ha remarcado que "hoy es un día de denuncia, de luchar por los vivos, pero sobre todo de recuerdo a todas las personas fallecidas y a todas las personas que han sufrido daños a causa de las malas condiciones de trabajo".

Según ha señalado, en Navarra "llevamos asistiendo en los últimos años cómo somos la comunidad en la que más crece la siniestralidad laboral", lo que, a su juicio, se debe por "la inoperancia de las administraciones y, sobre todo, el incumplimiento sistemático por las empresas de la ley de prevención".

Por ello, ha exigido "prevención en las empresas para acabar con los daños, para acabar con las enfermedades laborales y para acabar con las muertes en el trabajo". "No se puede ir a trabajar y morir en el tajo", ha declarado.

Además, ha pedido que las evaluaciones de riesgo de las empresas tengan en cuenta la visión de género, ya que "cada vez es más importante luchar contra esto". En este sentido, ha subrayado que "no sólo afecta a las mujeres el riesgo por embarazo, lactancia y el riesgo reproductivo, sino que también afecta cada vez más a los hombres".