UGT critica "la persistente desigualdad laboral que afecta a las mujeres, que suponen el 61,4% de los parados"

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha alertado de "la persistente desigualdad laboral que afecta a las mujeres, que representan el 61,4% de las personas paradas en la Comunidad foral, lo que demuestra la necesidad de seguir adoptando medidas para favorecer una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

A las puertas de la celebración del 8 de Marzo, UGT remarca que los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social "reflejan nuevamente los desequilibrios estructurales existentes en el mercado laboral". "Del total de personas paradas en Navarra, 11.523 son hombres y 18.364 son mujeres, aumentando el paro femenino en 219 personas en el último mes, a lo que se suma las brechas salariales, de estabilidad y de oportunidades que sufren las mujeres", ha añadido.

"Desde UGT Navarra exigimos que esta realidad deje de normalizarse. Es imprescindible reforzar las políticas públicas que impulsen la ocupación femenina, garanticen la igualdad real en el acceso al empleo y reduzcan las brechas que siguen limitando el desarrollo profesional de miles de mujeres. No basta con constatar la desigualdad: hay que actuar con determinación", ha defendido Eva Azanza, secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT de Navarra.

Por otro lado, Eva Azanza ha subrayado que "el mes de febrero nos deja un crecimiento del empleo en Navarra, pero a la vez, un aumento del paro". "Crece la afiliación, lo que demuestra dinamismo económico, pero se incrementa el desempleo, lo que evidencia que aún queda camino para que ese crecimiento se traduzca en oportunidades reales para toda la población trabajadora", ha subrayado.

Igualmente, la secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra alerta del desempleo de larga duración. En este sentido, ha indicado que un total de 12.296 personas llevan más de un año buscando empleo en Navarra, lo que supone el 41,1% del total. Aunque en términos interanuales se observa un descenso del -0,8% (97 personas menos), "sigue siendo una cifra alta y preocupante", ha expuesto.

Por ello, Azanza ha advertido de que "éste sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral navarro, ya que afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas mayores de 50 años, colectivos que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente".