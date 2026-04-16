UGT destaca la "contribución" de la población migrante, que representa el 14,4% de las personas ocupadas en Navarra

El secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, la secretaria de Área Externa y Política Sindical, Eva Azanza, y el responsable confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha destacado la "contribución" de la población migrante "al mercado de trabajo y a la sociedad en su conjunto", pues este colectivo representa el 14,4% de la población ocupada en la Comunidad foral.

Así lo ha destacado este jueves el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, que ha comparecido junto a la secretaria de Área Externa y Política Sindical, Eva Azanza, y el responsable confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, para presentar el estudio 'Desmontando prejuicios y estereotipos', elaborado por el sindicato en el marco del proyecto 'Por un trabajo digno. Contra el racismo y por la convivencia en los centros de trabajo'. También este jueves el sindicato celebra el taller de sensibilización 'Desmontando prejuicios y estereotipos' con un centenar de delegados.

"Reconocer la contribución de las personas migrantes al mercado de trabajo y a la sociedad en su conjunto resulta fundamental para construir un discurso sindical igualitario y libre de discriminación", ha señalado Ríos, que ha reclamado el "derecho a la verdad en las cifras, frente a quienes quieren criminalizar la migración y lo hacen mediante bulos y mentiras".

Por su parte, Eva Azanza ha explicado las cifras del informe, que recoge que el 14,4% de las personas ocupadas en Navarra es de nacionalidad extranjera y el 39% del incremento registrado en la población ocupada entre los años 2021 y 2025 corresponde a esta población, lo que demuestra que la migración "no solo sostiene el crecimiento demográfico, sino que rejuvenece la estructura de la población y contribuye al futuro social y económico de nuestro territorio".

En concreto, el estudio elaborado por el sindicato refleja que, a 1 de enero de 2025, y según el Censo Anual de Población, Navarra cuenta con 683.854 habitantes, de los cuales 90.049 tienen nacionalidad extranjera, lo que representa el 13,1% de la población total. De este grupo, el 48,6% son mujeres. Navarra es la décima comunidad con mayor porcentaje de población extranjera sobre el total.

Si se considera como población de origen migrante tanto a las personas de nacionalidad extranjera como a las de nacionalidad española nacidas fuera de España, el porcentaje aumenta al 20,9%, es decir, una de cada cinco personas de la Comunidad foral. En Pamplona, esta proporción asciende al 23,5%.

A 1 de enero de 2025, los países con más nacionales en Navarra eran Marruecos, con 19.792 habitantes, Colombia, con 10.726 habitantes; Rumanía, con 7.648 habitantes; Bulgaria, con 5.431 habitantes; Perú, con 4.546 habitantes; y Ecuador, con 3.708 habitantes.

Entre 2021 y 2025, la población de Navarra aumentó en 21.822 personas, crecimiento que "se explica fundamentalmente por la inmigración: el 85,6% del incremento correspondió a población de nacionalidad extranjera".

Por su parte, el aumento de la población con nacionalidad española (3.136 personas) "se debió exclusivamente al incremento de personas españolas nacidas en el extranjero, que compensó la pérdida de población española nacida en España".

Como constata el estudio elaborado por UGT, "las mujeres representaron el 46% del incremento de la población extranjera en este periodo, destacando los aumentos feminizados en las nacionalidades colombiana, peruana y venezolana".

En este contexto, la evolución demográfica reciente de la Comunidad foral "está directamente vinculada a la migración neta". Sin la llegada de población migrante, Navarra "habría registrado una pérdida de población". Este impacto de la migración se observa también a escala local. En diversos municipios navarros, la llegada de población extranjera "ha contribuido a sostener o revertir la pérdida de población, compensando el descenso de población española" en localidades como Bera, Alsasua, Lodosa o Tafalla.

En cuanto a la estructura por edades, se observan "diferencias muy significativas" según la nacionalidad. El 23,4% de la población con nacionalidad española tiene 65 años o más, mientras que entre la población extranjera este porcentaje se reduce al 4,7%, lo que evidencia su contribución al rejuvenecimiento demográfico.

En el ámbito laboral, casi una de cada siete personas ocupadas en la Comunidad foral es de nacionalidad extranjera (14,4%), y el 39% del incremento de la ocupación entre 2021 y 2025 corresponde a esta población. En sectores como construcción y hostelería, las personas trabajadoras extranjeras "sostienen una parte significativa de la actividad". El 26% de toda la afiliación de nacionalidad extranjera de la Comunidad foral se encuentra en estas dos actividades.

Por otro lado, la "feminización del empleo extranjero, especialmente visible" en el Sistema Especial de Empleados de Hogar (37,7% de afiliadas extranjeras), refleja su "papel fundamental en el sostenimiento del trabajo de cuidados y del bienestar social". En materia de empleo, Navarra se sitúa entre las siete comunidades autónomas con menor tasa de paro total (8,1%). Presenta la tasa de paro más baja del país entre la población con nacionalidad española (5,97%), pero, al mismo tiempo, se sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa de paro entre la población extranjera (18,98%), lo que "evidencia una brecha relevante por nacionalidad".

Por otra parte, el estudio pone de manifiesto que Navarra es la tercera comunidad con menor tasa de riesgo de pobreza (12,3%). Sin embargo, en el ámbito social, el 48,5% de las personas titulares de rentas mínimas tienen nacionalidad extranjera y en el Ingreso Mínimo vital este porcentaje es del 32%.

En relación con el uso de los Servicios Públicos de Salud, los datos muestran que "no existe un uso excesivo por parte de la población de origen migrante". En 2024, "de los casi 5 millones de visitas a Atención Primaria en Navarra, el 15,5% fueron realizadas por personas nacidas en el extranjero, mientras que este grupo representa el 18,8% de la población". Además, su edad media más baja "explica un mejor estado de salud y un menor número de consultas preventivas".

"Los datos muestran que las personas migrantes no abusan de los servicios sociales, ni de la atención primaria. Las personas migrantes vienen a trabajar, contribuyen al crecimiento y al desarrollo de nuestra tierra. Además, tienen más paro, más brecha salarial, mayores índices de parcialidad y tienen mayor riesgo de pobreza", han advertido desde el sindicato.

Finalmente, Cesc Poch ha destacado que "en España, de 2026 a 2035 se van a jubilar 5 millones de personas", y entrarán al mercado laboral 1,8. Por lo tanto, "faltan 3,2 millones de personas en los próximos 10 años para mantener la actividad económica".