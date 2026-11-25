PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha ganado las elecciones sindicales celebradas en la empresa Aspil de Ribaforada, logrando un "importante respaldo de la plantilla que le permite reforzar su representación y convertirse en la primera fuerza sindical del comité de empresa".

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, UGT-FICA Navarra pasa de contar con tres representantes a obtener cinco delegados, mientras que CCOO reduce su representación de tres a uno, LAB mantiene sus dos delegados y ELA conserva su representante.

Desde UGT-FICA Navarra agradecen a las personas trabajadoras de Aspil su "confianza en el sindicato" y se comprometen a "seguir defendiendo los derechos e intereses de toda la plantilla desde la cercanía, la escucha y la defensa de unas condiciones laborales dignas".