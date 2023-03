UGT-FICA pide la agilización de los permisos de la mina de Geoalcali en Sangüesa para "proteger la creación de empleo"

PAMPLONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de Navarra reclama al Ayuntamiento de Sangüesa la agilización de la licencia necesaria para la puesta en marcha del proyecto de mina de potasa del grupo Geoalcali en dicha localidad.

Para UGT-FICA, no es de recibo que un trámite burocrático pueda poner en riesgo los puestos de trabajo de la plantilla contratada para la construcción de la mina, además de dar al traste con las expectativas de creación de nuevo empleo, cifrado por el propio grupo en más de 1.000 puestos de trabajo.

El sindicato ha indicado, en un comunicado, que los propios trabajadores se han dirigido al Ayuntamiento de Sangüesa para requerir que se agilicen los trámites necesarios para la concesión de una licencia que, de momento, tiene paralizado el proyecto.

Según UGT-FICA, la plantilla, no obstante, no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la Administración local, de modo que la Federación de Industria se suma públicamente a la reivindicación de los trabajadores para señalar que el empleo generado por este proyecto, y los puestos de trabajo que se preveía crear en un futuro inmediato, "no pueden quedar al albur de trámites administrativos".

UGT-FICA ha indicado que el Gobierno de Navarra ha declarado el proyecto de Mina Muga de interés foral, y ha solicitado al consistorio de Sangüesa que colabore al máximo para que la explotación minera pueda seguir construyéndose.

Según señala el sindicato, "la paralización administrativa del proyecto aboca a los trabajadores a un ERTE, ya que difícilmente se puede mantener una plantilla sin carga de trabajo". La Federación entiende que las administraciones "deberían contribuir a la protección del empleo, especialmente teniendo en cuenta que se prioriza la contratación de personas residentes en la zona si el proyecto continúa adelante".

En opinión de UGT-FICA, el proyecto Mina Muga es "estratégico" para Navarra y para la comarca de Sangüesa porque "además de la consolidación del empleo industrial y de calidad, supondría unos ingresos para las arcas locales y unas inversiones en la Comunidad de más de 24 millones de euros, según el plan de negocio de la explotación minera". Por todo ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Sangüesa "celeridad" en la tramitación de la licencia necesaria para reanudar la construcción del proyecto.