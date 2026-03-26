UGT lamenta el accidente laboral mortal en Valtierra y reclama que la salud y seguridad laboral sean "máxima prioridad"

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha lamentado "profundamente" el nuevo accidente laboral mortal ocurrido este jueves en Valtierra, donde un trabajador ha perdido la vida en las instalaciones de una empresa de gestión de residuos. Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra han expresado su pesar y sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados ante este "trágico suceso" y han reclamado una investigación exhaustiva de las causas del siniestro.

Para UGT Navarra, "garantizar la seguridad y la vida de las personas trabajadoras debe ser la máxima prioridad". Ha reivindicado así, en un comunicado, que "no podemos permitirnos más muertes en el trabajo".

"Los riesgos del siglo XXI no están protegidos con una norma del siglo XX, por eso, desde UGT continuamos exigiendo la aprobación en el Congreso de la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para reducir la siniestralidad laboral", ha expuesto el sindicato.