UGT Navarra dará servicio en el proceso de regulación de migrantes desde el próximo lunes mediante citas presenciales

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha anunciado que el sindicato dará servicio en el proceso de regulación de migrantes desde el próximo lunes, mediante citas previas presenciales, al registrarse como entidad colaboradora.

"Vamos a dar servicio desde nuestra sede y lo vamos a hacer con mucho compromiso, porque nosotros somos la Unión General de Trabajadores y por lo tanto es nuestra gente, son trabajadores y queremos participar no solamente en el tema de ayudarles a regularizarse, como pasarela que vamos a ser con la Administración, sino también ayudarles en los derechos laborales y estar muy vigilantes para que se integren en el mercado de trabajo y, sobre todo, que se respeten sus derechos laborales", ha señalado.

Según ha explicado, mediante el registro como entidad colaboradora "lo que vamos a hacer es ayudar, como pasarela, y poder tramitar el proceso de regularización, que lo vamos a hacer a través de un sistema de cita previa que anunciaremos en unos días".

Durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al responsable confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, Ríos ha mostrado el "apoyo" de UGT a este proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, "que en el caso de Navarra afecta a unas 10.000 personas". "Entendemos que es una medida de justicia social, de garantía de derechos laborales y también de eficiencia económica", ha manifestado.

También ha valorado "positivamente" el anuncio del Gobierno de Navarra sobre la dotación de ayudas a "las organizaciones que nos impliquemos como organismos que vamos a colaborar en este proceso". "Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con garantías y aún no sin una competencia del Gobierno de Navarra, nuestra valoración es muy positiva, que nos doten de herramientas para ello", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Cesc Poch, que ha indicado que "la fantasía de que se va a parar la inmigración es una fantasía de la extrema derecha". "La inmigración ha existido, existe y existirá en el futuro. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. En este sentido, la regularización extraordinaria de inmigrantes es un buen ejemplo", ha apuntado.

Según ha remarcado, "hay sectores empresariales de nuestra sociedad a los que no les interesa la regularización porque el trabajo irregular es muy estructurado en algunos sectores". Cesc ha criticado que actualmente "estas personas trabajan, o mal trabajan, en precario" y que "sólo la aportación de estas trabajadoras y trabajadores a la sociedad ya va a ser un impulso importante".

"Sabemos que no va a ser fácil. Nosotros hemos pedido a la Administración que ponga más recursos en los servicios públicos y que ponga más recursos en las entidades que vamos a colaborar", ha añadido, tras calificar como "una buena noticia" la ayuda del Gobierno de Navarra a entidades colaboradoras. "El hecho de que la UGT de Navarra esté implicada es una muy buena noticia", ha añadido.

ARANZADI

En cuanto al realojo de las personas sin hogar que pernoctaban en el entorno de Aranzadi, llevado a cabo este lunes con motivo del inicio de las obras del convento de Agustinas, Lorenzo Ríos ha considerado que "las cosas se tienen que hacer de una forma en la cual a estas personas se les pueda acompañar para integrarlas en la sociedad".

"Nosotros somos un sindicato de valores y, obviamente, cuando hay personas vulnerables que no disponen de lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho a la vivienda, un derecho a la sanidad, a la educación, y que tienen que vivir en condiciones de sinhogarismo, para mí particularmente eso es un 'crack' de la sociedad", ha subrayado.

A su juicio, "la sociedad debe dar respuesta a este tipo de problemáticas". "La situación que se está viviendo nos parece una situación dura, difícil", ha indicado, tras apostar por "buscar soluciones y acompañar" a estas personas para que puedan "tener acceso a los derechos constitucionales".

Preguntado sobre si el proceso de regularización puede ayudar a evitar que se den este tipo de situaciones, Ríos ha respondido que "obviamente". "Porque cuando una persona está en una situación de irregularidad, siente miedo, se siente vulnerable. En el contexto en el que estamos viviendo, con determinados discursos de odio, de racismo, xenofóbicos, donde se les intenta estigmatizar por el hecho de ser personas que lo que han hecho seguramente es buscar una vida mejor, hay determinados discursos donde se les pone en el foco como si fueran personas que tienen algo negativo. Al contrario", ha manifestado.

Ríos ha reivindicado que "salir de la situación irregular administrativa le va a dar el derecho a servicios, a poder vivir con dignidad", y ha incidido en que "no debería haber personas en situación irregular". También ha destacado "todo lo que aportan", ya que "estas personas son fundamentales para el funcionamiento económico". "Pero yo no lo veo solamente desde el punto de vista del funcionamiento económico. Hay una cuestión ética y moral, y es que las personas no pueden estar en condiciones administrativas irregulares. Por eso nosotros damos mucho valor, y esto es muy valiente", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "nosotros estamos absolutamente de acuerdo con las políticas que está desarrollando este Gobierno, y el Gobierno de Navarra es un ejemplo, porque sin ser competencia de ellos, van a poner ayudas para poder llevarla a cabo".