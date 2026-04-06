UGT Navarra valora "positivamente" la reducción del desempleo pero destaca que "no se puede bajar la guardia"

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Navarra ha valorado "positivamente" los "avances" registrados en materia de empleo en marzo, mes en el que el paro se ha reducido en 151 personas, pero ha advertido de que "no se puede bajar la guardia".

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, la reducción del paro "debe ir acompañada de empleo estable, salarios dignos y políticas activas eficaces, especialmente dirigidas a quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral".

En concreto, UGT Navarra ha valorado "de manera favorable" la evolución del desempleo en marzo, tras conocer que el paro se ha reducido en 151 personas, situándose en 29.736 personas desempleadas, lo que supone 722 menos que hace un año.

Este descenso "rompe una tendencia de cinco meses consecutivos de incrementos mensuales, y sitúa la cifra de paro en el nivel más bajo para un mes de marzo desde 2008".

"Desde el inicio de la serie comparable en 1996, marzo ha sido tradicionalmente un mes de reducción del desempleo en Navarra, con 23 descensos frente a solo 3 aumentos, por lo que el comportamiento de este año se enmarca dentro de la pauta habitual del mercado laboral en este periodo", han subrayado desde el sindicato.

En el análisis por sexos, "de las 29.736 personas desempleadas, 18.268 son mujeres, lo que supone 96 menos que en febrero (-0,5%), mientras que el desempleo masculino baja en 55 personas, situándose en 11.468 hombres (-0,5%)".

"A pesar de este avance, el descenso del paro femenino continúa siendo más moderado, manteniéndose la brecha estructural que hace que el desempleo siga teniendo rostro de mujer, representando ellas el 61% del total", han manifestado..

Desde UGT Navarra han insistido en que "esta desigualdad no es coyuntural, sino consecuencia de factores persistentes como la mayor precariedad, la flexibilidad laboral mal entendida y la carga de cuidados no remunerados, que siguen limitando el acceso de las mujeres a empleos estables y de calidad".

Por ello, el sindicato reclama "políticas específicas que incentiven la contratación femenina y reduzcan estas brechas que se mantienen año tras año".

Otro dato que "preocupa especialmente" al sindicato es el comportamiento del paro juvenil. Entre las personas menores de 25 años, el desempleo aumenta en 102 jóvenes (+3,5%), mientras que entre quienes tienen 25 años o más se registra una caída de 253 personas (-0,94%).

Para UGT, "esta evolución evidencia la necesidad de reforzar las medidas que garanticen empleo digno y oportunidades reales para la juventud, un colectivo especialmente vulnerable a la temporalidad y la rotación".