UGT pide medidas para "solucionar los desequilibrios estructurales del mercado laboral" ante el aumento del paro

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Navarra ha reclamado este jueves "medidas efectivas y ambiciosas para solucionar los desequilibrios estructurales que persisten en el mercado laboral" tras "el negativo aumento del paro registrado en el mes de junio en la Comunidad foral, en el que el desempleo ha crecido tanto en términos mensuales como interanuales".

En concreto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 24 personas en junio en Navarra en relación al mes anterior (+0,08%) hasta los 28.309 desempleados.

No obstante, según han señalado desde UGT en un comunicado, Navarra "continúa en la senda de la creación de empleo con un nuevo récord de afiliaciones a la Seguridad Social".

"Los retos que aún persisten exigen mantener y reforzar las políticas orientadas a favorecer la inserción de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, mejorar la calidad del empleo, garantizar una protección adecuada frente al despido injustificado, combatir las formas de precariedad todavía existentes y elevar los salarios", ha afirmado la secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra, Eva Azanza.

Según ha indicado, "solo así será posible avanzar hacia un modelo productivo más equilibrado, innovador y sostenible, capaz de combinar competitividad económica, cohesión social y trabajo decente para todas las personas".

Azanza ha remarcado que "una parte muy significativa de las personas que permanecen en situación de desempleo forman parte de una bolsa estructural y persistente de paro de larga duración sobre la que deben concentrarse prioritariamente los esfuerzos de las políticas públicas", ya que los datos vuelven a poner de manifiesto "las dificultades de acceso al mercado laboral que siguen afectando a una parte importante de la población trabajadora".

"La formación permanente, la recualificación profesional y la adquisición de nuevas competencias digitales deben convertirse en elementos centrales de una estrategia que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la digitalización de los procesos productivos y de la creciente incorporación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo", ha manifestado la secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra.

Igualmente, ha defendido que "ha llegado el momento de afrontar una reforma en profundidad del contrato a tiempo parcial". "Pese a los avances registrados en los últimos años, esta modalidad contractual continúa constituyendo una de las principales bolsas de precariedad de nuestro mercado laboral, afectando de manera especial a las mujeres y a determinados sectores de actividad", ha apuntado.

A su juicio, "resulta necesario reforzar las garantías de las personas trabajadoras a tiempo parcial, combatir la parcialidad involuntaria y evitar que esta modalidad siga utilizándose como un mecanismo de segmentación y precarización del empleo".