Las últimas precipitaciones y el deshielo parcial provocan crecidas en varios ríos de la Cuenca del Ebro

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones de este lunes y este martes, unidas al deshielo parcial por el incremento de la temperatura, están provocando crecidas en varios ríos de la Cuenca del Ebro, especialmente en el Arga, el Aragón, el Gállego y sus afluentes, sin llegar en ningún caso a provocar una gran avenida, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Según ha explicado en una nota, la situación hidrológica general de la cuenca es la derivada de las lluvias de las últimas 24 horas. Estas precipitaciones han sido de mayor intensidad en toda la zona norte, oscilando entre los 20 y 50 litros por metro cuadrado acumulados, desde la cuenca del río Ega hasta la cuenca del Cinca. También ha habido precipitaciones en La Rioja, en la margen derecha del Ebro.

Las mayores concentraciones de lluvia han tenido lugar en las cabeceras del Arga y también en el Pirineo Central y Occidental. Además de las precipitaciones, ha continuado la CHE, ha habido una aportación extra de agua a los ríos debido a la fusión parcial de la nieve, "debido a que ha habido unas temperaturas altas para la época del año, que se mantendrán hoy y mañana".

La CHE ha detallado que la respuesta hidrológica a estas precipitaciones ya se está observando en algunos ríos cuyo caudal ha superado el umbral de aviso. Por ejemplo, en el río Ulzama (afluente del Arga), en Olave, y en el Arga, en Burlada. En todo caso, ha afirmado, son crecidas que están por debajo de la máxima crecida ordinaria.

También se han producido superación de umbrales en algunos aforos de afluentes del río Aragón, aguas arriba de la presa de Yesa. Por lo tanto, ha indicado la CHE, estos caudales serán retenidos por la propia presa.

Asimismo, en la margen derecha, en Aragón y Soria, se ha superado el umbral de aviso amarillo por incremento de caudal en el río Manubles, en algunas de sus estaciones de aforo. Esta cuenca ha recibido muchas lluvias en las últimas semanas. Por tanto, es una cuenca que se encuentra "saturada" y que cualquier precipitación "le hace reaccionar". Las lluvias ya han parado desde este lunes, por lo tanto, se estima que empiece a descender en cualquier momento.

EMBALSES

Debido a las lluvias actuales y previstas en la cuenca del río Najerilla, se están realizando maniobras en el embalse de Mansilla. También se están realizando maniobras preventivas en los embalses de Yesa (río Aragón) e Itoiz (río Irati) que están reteniendo entre ambos unos 700 m3/s evitando afecciones en Sangüesa y otros puntos aguas abajo de ambas presas.

En cuanto al eje del Ebro, estas precipitaciones y la llegada de la avenida por sus afluentes, provocará una elevación de caudal en el propio río Ebro, de cara a este miércoles, 11 de febrero, si bien, se estima que quede por debajo del de la máxima crecida ordinaria.