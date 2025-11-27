Unai Martínez, reelegido secretario general de la Federación de Industria y Construcción de ELA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unai Martínez ha sido reelegido como secretario general de la Federación de Industria y Construcción de ELA, al obtener el respaldo del 92,02% de los votos en el Congreso, celebrado este jueves en Barañáin y al que han asistido 326 delegados que representaban a las 38.996 personas afiliadas.

El lema elegido ha sido 'Langileekin eraldatu' ('Transformar con los trabajadores'), y en él se ha votado también el informe de gestión que recoge la actividad desarrollada por la federación desde el anterior congreso, además de las seis resoluciones que guiarán la acción sindical de la federación en los próximos cuatro años.

En dichas resoluciones se exige una política industrial "que garantice empleo de calidad y que impulse la transición ecosocial"; se apuesta por "sindicalizar empresas y sectores" porque "dignifica nuestra vida"; se defiende la construcción desde "el respeto a los derechos laborales"; se aboga por "una federación feminista y transformadora"; se acuerda "trabajar para eliminar las discriminaciones y la precariedad del mercado laboral"; y se exige que "todas nuestras condiciones laborales" se negocien en Euskadi y Navarra.

El Comité Permanente de la federación de Industria y Construcción estará formado por Unai Martinez Azarola como secretario general; Arrate Elkoro Zengotitabengoa en los ámbitos de equidad de Género, internacional. Ezkerraldea-Kadagua, Bilbo, Construcción de Bizkaia; Mikel Etxebarria Campos en Equipo de Concursos. Ibaizabal-Nerbioi; Sergio Vázquez de la Fuente en Gernika-Durango, Eskumaldea; Esther Arruti Roteta en Oarso-Bidasoa, Oria-Goierri, Donostia, Construcción de Gipuzkoa; Ioritz Mendiguren Lekuona en en Navarra, Deba; y Amagoia Lasagabaster Altube en Vitoria, Urola-Kosta.

En la intervención con la que concluía el Congreso, Unai Martinez ha "agradecido el respaldo" de la militancia de ELA-IEF y ha subrayado "la importancia de la organización". "Los y las sindicalistas tenemos el deber de generar poder colectivo. Somos organizadores y tenemos que dar a la clase trabajadora para que sea dueña de su futuro. Hay que generar fuerza, porque si no, gestionaremos consultas, aclararemos dudas legales, ganaremos algunas sentencias y puede que firmemos algún convenio decente... Pero el capitalismo nos llevará, día a día, a ser cada vez más pobres y dependientes", ha apuntado.

En ese sentido, Martínez ha planteado "qué debe hacer un sindicato de contrapoder" y ha respondido que, a su juicio, "generar poder". "Y eso es un reto colectivo muy potente; invitamos a toda la militancia para que participe en este proceso", ha añadido.

El reelegido secretario general de IEF ha añadido que en los próximos cuatro años "no daremos ni un paso atrás en la negociación colectiva, ni en la defensa del empleo". "Tenemos un mensaje para las patronales y los gobiernos: pelearemos por el reparto de la riqueza; defenderemos los puestos de trabajo de nuestra gente", ha manifestado.

Según ha apuntado, en 2026 ELA cumplirá 115 años, aunque "estamos bastante jóvenes para esa cifra". "Quiero recordar lo que somos: un sindicato antifascista. Estamos cerca de la gente oprimida. No aceptamos ningún acoso por razón de género, raza o disidencia sexual o de género. No aceptamos ninguna discriminación entre géneros. Por eso el feminismo es nuestra referencia. Creemos en una Euskal Herria soberana, y no queremos ser una nación subordinada. Todo pueblo tiene derecho a ser dueño de su futuro, y nosotros no somos ni más ni menos", ha remarcado.

Al mismo tiempo, Martínez ha destacado el "compromiso internacionalista" de ELA. "No queremos oprimir a nadie. Deseamos paz y justicia al mundo, y trabajaremos para lograrlo", ha reivindicado.