La Unidad de Protección y Atención Social de Policía Municipal prestará servicio 24 horas al día los 7 días de la semana

Acto institucional de Policía Municipal de Pamplona con motivo de la festividad de San Miguel - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Protección y Atención Social (UPAS) de Policía Municipal ampliará, a partir del 1 de octubre, su horario de atención presencial al turno de noche, de forma que ofrecerá un servicio continuado y especializado las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Así lo ha dado a conocer este martes el jefe de Policía Municipal, Antonio Sánchez, durante el acto de celebración de la festividad de San Miguel, patrón del cuerpo policial, en el que se han entregado 85 felicitaciones, medallas y reconocimientos a agentes y ciudadanía.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el jefe de Policía Municipal, Antonio Sánchez, el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Endika Alonso, y el director de la misma área, Juan Manuel Gil. También han estado presentes representantes de los grupos municipales y autoridades judiciales, militares y policiales.

En su intervención, Antonio Sánchez ha afirmado que esta es "una jornada festiva y, al mismo tiempo, es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso, porque ser policía significa mucho más que vestir un uniforme". "Exige preparación, responsabilidad y capacidad de adaptación y esos han sido nuestros objetivos en este último año, en el que hemos recibido en CECOP 120.000 llamadas, 5.000 más que el año pasado, con un volumen total de 232.000 llamadas entrantes y salientes este año", ha indicado.

Según ha señalado, entre otras cuestiones, "hemos continuado impulsando el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que prioriza la prevención, la proximidad, la eficacia y la transversalidad". "Apostamos firmemente por la cercanía y el patrullaje en los barrios", ha manifestado, tras añadir que se han adaptado horarios, "de forma que ahora estamos presentes en las calles las 24 horas del día".

También "seguimos apostando por unidades estratégicas, como son policía Comunitaria, un servicio de proximidad y cercanía con el vecindario, los comerciantes, los centros escolares y los colectivos y asociaciones de cada uno de los barrios, o por la Brigada Protección y Atención Social, cubriendo todas las plazas disponibles, para poder prestar la ayuda más completa, por ejemplo, a las más de 250 víctimas de violencia de género a las que estamos haciendo seguimiento, 26 de ellas de riesgo medio y 5 de riesgo alto".

"Queremos una policía moderna, adaptada a nuestro tiempo, que cuente con los mejores avances tecnológicos y que vaya poco a poco eliminando la burocracia que tanto nos aleja del ciudadano", ha subrayado, tras añadir que, en ese sentido, "continuamos trabajando en el desarrollo tecnológico" de un sistema que permitirá "anticiparnos a distintas situaciones" que puedan suceder, "optimizando nuestros recursos".

También para "adaptarnos al siglo XXI y a sus formas de comunicación", en enero "pusimos en marcha nuestra cuenta de Instagram, con la finalidad de informar, de prevenir y de acercar nuestra labor a la ciudadanía, mostrando nuestro trabajo, muchas veces desconocido". "Y estamos teniendo muy buenos resultados. En tan solo 9 meses hemos alcanzado cerca de 39.000 seguidores y hemos conseguido un alcance extraordinario, con varios vídeos que han superado los 4 millones de reproducciones, uno de ellos llegando incluso a los 31 millones", ha destacado.

Por otro lado, ha destacado que en el último año, Policía Municipal ha instruido más de 5.800 atestados por distintos delitos y se ha detenido a más de 660 personas, un 0,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, las denuncias telemáticas han registrado un "notable ascenso" del 22%.

"Nuestro compromiso para el futuro está claro: seguir trabajando para merecer la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros", ha subrayado, tras añadir que por ello, a partir del mes de octubre, la Brigada de Protección y Atención Social y Grupo de Investigación de la Brigada de Policía Judicial van a comenzar a prestar servicio también en el turno de noche.

El objetivo, ha dicho, es que "las víctimas de los delitos más violentos como pueden ser las agresiones sexuales, los malos tratos en el ámbito familiar, los casos de violencia de género o robos con violencia e intimidación, sean atendidas por policías especializados en estas materias durante las 24 horas, los 365 días del año".

Por su parte, Asiron ha remarcado que en este acto "reconocemos actuaciones concretas, pero también algo que sucede cada día, vuestro compromiso para que Pamplona sea una ciudad más segura y sus vecinos y vecinas puedan vivir con mayor tranquilidad".

"Hace dos años hablábamos de dos palabras que debían vertebrar una nueva manera de hacer policía: prevención y proximidad. Hoy podemos decir que esas dos palabras empiezan a convertirse en una forma de trabajar", ha subrayado. Según ha indicado, "proximidad no significa simplemente estar más cerca, es también conocer los barrios, sus problemáticas, escucharlos y ofrecer soluciones adaptadas a cada realidad", y "también es estar cerca de quienes mas necesitan protección". En este sentido, ha valorado la ampliación del servicio de UPAS desde octubre, una "medida pionera en Navarra".

Respecto a la prevención, entre otras cuestiones ha indicado que "estamos desarrollando el plan de seguridad ciudadana y convivencia, y modernizando las herramientas de Policía Municipal con nuevas tecnologías" como el Gemelo Digital para "mejorar nuestra capacidad de anticipación".

"A aquellas dos palabras este año quiero añadir una más, confianza", ha apuntado el alcalde, tras considerar que el aumento de denuncias puede ser "una señal de algo importante, que más personas recurren a su policía cuando tienen un problema". "Es ahí donde aparece la confianza", ha manifestado, tras subrayar que el objetivo es "construir una Policía Municipal que genere confianza porque conoce, escucha y responde".

Por otro lado, ha subrayado que una policía de proximidad "no puede vivir al margen de la sociedad a la que sirve". "Vivimos en tiempos de mayor polarización, de mayor crispación y con discursos que pretenden enfrentar a las personas por su origen, por su cultura, su procedencia. Ante esta realidad, una policía municipal democrática tiene también una responsabilidad: proteger la convivencia, defender la igualdad y garantizar que todas las personas puedan vivir con seguridad y con dignidad", ha subrayado Asiron.

Según ha continuado, "queremos una Policía Municipal que esté en los barrios, que conozca a sus vecinos, que escucha antes de intervenir, que prevenga antes de que problema crezca, y que genere confianza".

MÁS DE 80 RECONOCIMIENTOS, MEDALLAS Y FELICITACIONES

Durante el acto se han concedido 85 reconocimientos, medallas y felicitaciones. Se han concedido 14 medallas de servicios distinguidos, diez de ellas se han entrado a agentes de Policía Municipal, una de ellas a título póstumo. Las otras cuatro se han entregado a personas ajenas al cuerpo municipal. Además, se ha concedido una placa a un comisario de Policía Municipal que acumula 43 años de servicio y permanece aún en activo.

Por otro lado, se ha reconocido a 17 personas. Siete de los reconocimientos han recaído en personas trabajadoras de áreas municipales y empresas que trabajan con Policía Municipal, como Animsa, Pamplona Ciudad Habitable, Delegación del Gobierno y Policía Foral, entre otros. También se ha reconocido a una decena de ciudadanos anónimos que han prestado su colaboración tras presenciar accidentes o delitos.

La jornada ha incluido también la felicitación pública a 44 agentes, en atención a los méritos que han demostrado durante el presente ejercicio. Y se han entregado también nueve cascos de Policía Municipal a otros tantos agentes que se han jubilado este último año.