La Universidad de Navarra dedica dos cursos de verano a la polarización digital y a la seguridad en la red en las aulas

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra celebrará la próxima semana dos cursos dedicados a los desafíos del entorno digital. Uno analizará su impacto en el debate político y la calidad democrática, y el otro, en la convivencia y la seguridad de los más jóvenes en los centros educativos. Ambos abordarán, desde ángulos distintos, cómo la tecnología transforma la esfera pública y la vida cotidiana. Las sesiones son gratuitas y forman parte de los Cursos de Verano de las Universidades Navarras, patrocinados por el Gobierno de Navarra.

El primero, 'Nuevas democracias y ultraderechas digitales', tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en Civivox Iturrama y está dirigido por Julia Urabayen, directora del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Navarra, y Jorge León Casero, profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

A lo largo de tres jornadas, pensadores y especialistas en ciencia política, derecho e inteligencia artificial analizarán el debilitamiento de los valores de la democracia liberal, las nuevas formas de participación democrática, el pluralismo jurídico y las implicaciones del desarrollo tecnológico para el Estado de Derecho. El curso vinculará estas cuestiones con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), promoviendo el acceso a la información, el diálogo democrático frente a la polarización y la construcción de estructuras inclusivas, según ha explicado la Universidad de Navarra en una nota.

Participarán como ponentes Fernando Vallespín (Universidad Autónoma de Madrid), Nicolás de Navascués (UNIR), Julia Urabayen (Universidad de Navarra), Jorge León Casero (Universidad de Zaragoza) y Ana Gascón Marcén (Universidad de Zaragoza). Cada ponencia concluirá con un debate abierto a los asistentes.

El curso 'Vidas digitales seguras' se llevará a cabo el 2 y 3 de septiembre en el Civican de Pamplona y está dirigido por Iñaki Celaya, Sara Ibarrola y Leyre San Martín, profesores e investigadores de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.

La primera jornada se dedicará a la ciberhigiene, la privacidad y los criterios de protección digital, con una mesa de diálogo sobre investigación, prevención y respuesta ante riesgos en la que participarán Charo Sádaba, profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra; Luis Calatayud, director general de Digitalización y Servicios Educativos del Gobierno de Navarra, y Elena Hernández, comandante de la Guardia Civil. La jornada incluirá además un taller práctico sobre decisiones y hábitos en la vida digital, a cargo de Alba Zubiría y Nerea Tollar, del programa e-TIC de la Fundación Diario de Navarra.

La segunda jornada se centrará en la convivencia en la red y la corresponsabilidad educativa. Itziar Irazabal, de la Asesoría de Convivencia del Gobierno de Navarra, explicará cómo prevenir y abordar el ciberacoso desde la escuela, en una ponencia seguida de un diálogo con Iñaki Apesteguía (C.A. Osasuna), Leticia Garcés (Padres Formados) y Aitor Ruiz (Asociación Hetel). El curso se cerrará con una representación dramatizada sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, a cargo de Escenika microteatro, junto con Navarra Cybersecurity Center.