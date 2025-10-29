La Universidad de Navarra no autoriza un acto con Vito Quiles este jueves en su campus

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ha informado este miércoles de que no ha autorizado la actividad anunciada por Vito Quiles en su campus para este jueves, 30 de octubre.

"Como institución universitaria, las actividades curriculares y extracurriculares que se celebran en el campus han de estar enmarcadas en asignaturas concretas, de las que son responsables los profesores, o iniciativas aprobadas por las autoridades de la Universidad", ha explicado la institución académica en una nota.

Además, ha afirmado que "la Universidad de Navarra es un espacio de pluralismo, diálogo, controversia y discusión de ideas, en el que no tiene cabida el activismo político o intereses personales, como señala el artículo 32.2 de sus Estatutos por el que 'en ningún caso se permitirá la realización de actividades políticas de partido".

Asimismo, la Universidad de Navarra ha señalado que "los acontecimientos recientes protagonizados por Vito Quiles en otras universidades han mostrado un clima de enfrentamiento y violencia verbal y física entre bandos, que nada tienen que ver con lo que se espera de un evento académico". "En esta semana en la que se conmemora el aniversario del último atentado producido en la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2008, recordamos que nuestra institución ha sufrido a lo largo de los años la violencia y sus consecuencias. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con una convivencia pacífica", ha afirmado.

Además, ha destacado que "la respuesta que la Universidad de Navarra ha mantenido siempre ante la violencia ha sido: hacer lo que estamos llamados a hacer, investigar y dar clases, protegiendo a la Universidad como el lugar del estudio y el análisis sereno". "Así lo recoge la declaración institucional de pluralismo publicada en 2021: 'Las aulas universitarias son el lugar donde profesores y estudiantes tienen que poder dialogar libremente sobre todos los aspectos del conocimiento en un ambiente de convivencia", ha añadido.

Por otro lado, ha apuntado que la normativa de convivencia publicada en el 2024 "anima a profesores, empleados y estudiantes a mantener el estilo universitario y ambiente de trabajo de la Universidad de Navarra que propugna el respeto a la persona, la responsabilidad, el trabajo leal y el servicio a los demás".

Así, ha finalizado señalando que, "en estos momentos, la Universidad trabaja para asegurar un ambiente académico en el que sea posible desplegar su servicio a la sociedad a través de la normalidad en las aulas y en el campus universitario, y, por eso, agradece la colaboración que van a prestar la Delegación del Gobierno y, en concreto, la Policía Nacional para garantizar dicha normalidad".