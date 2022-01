La Universidad de Navarra recibe financiación para 82 proyectos de investigación en salud y medicina personalizada

PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra, la Clínica Universidad de Navarra y el Cima han recibido recientemente financiación para 82 proyectos de investigación en salud, que se suman a otros proyectos que ya vienen desarrollándose desde el centro académico en el ámbito biosanitario. El abordaje de la medicina personalizada -con especial atención al cáncer, las enfermedades raras y los cuidados paliativos- forma parte de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra.

Los fondos obtenidos provienen de convocatorias nacionales e internacionales de diversas instituciones. Entre los organismos públicos financiadores de estos proyectos se encuentran la Comisión Europea, la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco. Entre las entidades privadas españolas destacan la Fundación Cris, la AECC y Fundación La Caixa y las de Estados Unidos: Chadthought Defeat Dipg Foundation, The Leukemia and Lymphoma Society o The Mark Foundation for Cancer Research.

Según ha destacado en una nota la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Navarra, Icíar Astiasarán, "estas ayudas suponen un fuerte impulso para el área de investigación en salud de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra enfocada al cuidado de las personas a través de la Medicina personalizada". Asimismo, ha expresado su agradecimiento a las instituciones públicas y privadas que "confían en el trabajo de los investigadores de la Universidad", y ha destacado que "este año 2022 comienza así como una gran oportunidad para lograr nuevos avances médicos, gracias a la ayudas económicas recientemente recibidas y al trabajo que podrán llevar a cabo nuestros grupos de investigación". "La buena ciencia necesita foco, ayuda externa y trabajo colaborativo; factores que, mantenidos en el tiempo, proporcionan sin lugar a dudas grandes beneficios a la sociedad", ha concluido.

EN BUSCA DE UNA VACUNA CONTRA EL CÁNCER

El abordaje del cáncer y el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas centra la mayor parte de los proyectos y recibe prácticamente la mitad de las ayudas concedidas, ya sea de origen público o privado.

Entre otros, el Cima coordina el proyecto BLANCA, una colaboración multicéntrica que desarrolla tecnología genómica para hallar una vacuna contra el cáncer. Este estudio, en el que participan investigadores de la Clínica, junto con el Hospital Universitario de Navarra, Navarrabiomed, Aditech, Bionanoplus SL y Asociación Saray, está financiado por el Gobierno de Navarra con una aportación de 917.177 euros.

La Clínica abordará el desarrollo de inmunobioterapia contra el osteosarcoma pediátrico. Éste y otros proyectos presentados por la Clínica y el Cima abren nuevas vías de investigación sobre el mieloma múltiple, el cáncer de colon, los tumores sólidos y los biomarcadores de inmunoterapia, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos.

La Caixa Health Research aporta 873.850 euros a otros dos proyectos que se llevan a cabo en el Cima y se centran en predecir qué tumores responderán a la inmunoterapia y en encontrar nuevas terapias para el cáncer colorrectal. Asimismo, Fundación CRIS financia con 1,6 millones de euros dos investigaciones que se realizan en la Clínica Universidad de Navarra y el Cima sobre un novedoso método para diagnosticar enfermedades hematológicas y sobre la combinación de inmunoterapia y radioterapia para el tratamiento del cáncer.

Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se ha obtenido más de un millón de euros para desarrollar seis proyectos de la Clínica y el Cima centrados en la investigación del cáncer de riñón, melanoma, el mieloma múltiple, el glioma difuso en niños y el cáncer de mama.

El mapa de investigación que se desarrollará se completa con otros proyectos que buscan nuevos tratamientos contra la esclerosis, la insuficiencia cardiaca crónica, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la isquemia, la leishmaniasis, las enfermedades infecciosas, la enfermedad de Hailey-Hailey o las enfermedades hepatobiliares.