Unzu (PSN) dice que "por fin" Alzórriz "va a poder defenderse" tras admitirse la querella contra él

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha expresado su "respeto absoluto" a la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona de admitir a trámite la querella presentada por Vox por el presunto fraccionamiento de contratos en obras en el parque Sendaviva y de remitir además al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) las obras realizadas en el piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz, y ha destacado que su compañero de grupo "por fin va a poder defenderse".

Unzu ha señalado que, "como siempre, el Partido Socialista de Navarra muestra respeto absoluto a las decisiones judiciales, a todos los procedimientos judiciales, y, aún más, es que por fin nuestro compañero va a poder defenderse con la verdad, aportando la documentación acreditativa". "Va a poder defenderse de esas graves acusaciones a las que le tiene sometido toda la derecha de nuestra comunidad, UPN, PP y Vox. Por fin va a poder enseñar toda la documentación acreditativa y defenderse", ha asegurado la portavoz socialista, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Preguntada sobre por qué Alzórriz no ha realizado hasta ahora esa defensa públicamente, Unzu ha señalado que "es un tema absolutamente personal". "A quien debe explicaciones de su vida personal es a quien en un procedimiento judicial se lo pida. Cualquier persona no va a enseñando por ahí sus documentos privados, eso es un tema personal", ha afirmado.

Por otro lado, el Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes en la Junta de Portavoces la comparecencia de la presidenta María Chivite solicita por Vox para que explicara las circunstancias de la admisión a trámite de la querella respecto a Sendaviva. Según ha explicado Vox, la letrada mayor del Parlamento ha trasladado que la propuesta presentaba "ambigüedad" y los grupos parlamentarios no han llegado a votar la solicitud de comparecencia.

El portavoz parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha criticado que "parece que importan más las formas que el fondo". "Nos la han echado para atrás. Todos callados. Hemos pedido que la presidenta venga a explicar el porqué de este caso de corrupción en su Gobierno y la volveremos a registrar", ha afirmado Jiménez.

Además, se ha preguntado "qué les pasa a PP y a UPN". "Les invitamos a firmar con nosotros esa comparecencia. No lo han hecho. Hoy en la Junta de Portavoces se han callado. ¿Qué están hablando o están negociando con el Gobierno de Navarra para que ni tan siquiera digan nada? Ni que venga la presidenta a dar explicaciones. Estamos hablando de una querella", ha señalado.