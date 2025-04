UPN acusa a Asiron de "mentir" sobre la consulta ciudadana de Erripagaña: "Sabía perfectamente que no se iba a celebrar"

Ibarrola dice que el alcalde "ni siquiera ha sido capaz de dar explicación alguna" sobre por qué no ha tenido lugar la consulta

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha acusado al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, de "mentir" en lo referente a la consulta vecinal sobre el barrio de Erripagaña, que debería haberse producido este viernes y sábado y que no se ha celebrado.

Según ha señalado, Asiron anunció en febrero que la consulta ciudadana para definir el futuro del barrio de Erripagaña se iba a producir el 4 y el 5 de abril. "Hoy debería de haberse iniciado este proceso participativo y, obviamente, no se ha celebrado. Pero ya sabíamos que no se iba a celebrar", ha indicado.

Así se ha pronunciado este viernes, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, y la portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Burlada, Ana Góngora.

"El alcalde mintió. Y, además, mintió sabiendo que estaba mintiendo", ha criticado Ibarrola, que ha añadido que Asiron "sabía perfectamente que ni se iba a producir ni era posible que se produjera" dicha consulta.

A su juicio, el alcalde "se comprometió a algo que, evidentemente, no ha cumplido" y "ni siquiera ha sido capaz de dar explicación alguna", ya que da "la callada por respuesta, el silencio, la espantada". "Es poco serio y es bastante grave. Y es entendible la callada y el silencio porque él sabía que estaba mintiendo", ha dicho.

Según Ibarrola, las 12.000 personas que viven en Erripagaña "bastante han sufrido los retrasos administrativos como para que expectativas que se basan en una mentira se anuncien a bombo y platillo, precisamente", el día en el que "se debatía a instancias de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona una declaración sobre Erripagaña".

"No nos pilla de sorpresa, porque no es la primera vez que el alcalde de Pamplona miente", ha indicado, tras criticar la "latente y exasperante espera" en la que se encuentra el barrio, que actualmente está "sin dotaciones" porque se han "paralizado desde que Asiron es alcalde".

Según Ibarrola, desde que Asiron accedió a la alcaldía "ha roto de forma unilateral el clima de trabajo y de consenso entre cuatro ayuntamientos que venían actuando a lo largo del segundo semestre de 2023, trabajando de forma conjunta y acordando y consiguiendo avances para el barrio".

A su juicio, Asiron "no ha conseguido acordar ese proceso participativo porque no ha tenido ningún interés en acordarlo, porque solamente tiene un borrador sin compromiso alguno, sin saber qué se va a preguntar, sin saber qué va a pasar con esas preguntas, diciendo a la vez que no es vinculante pero que Erripagaña será lo que los vecinos quieran". "No se puede decir que la última palabra la tienen los vecinos a la vez que se dice que no es vinculante lo que digan, y a la vez que no ha acordado con el Gobierno de Navarra cómo se va a resolver lo que los vecinos digan que quieren que sea ese barrio", ha criticado.

En concreto, Ibarrola ha considerado que el alcalde "viene mintiendo en este proceso y creando falsas expectativas con Erripagaña desde que era candidato a la alcaldía". "Evidentemente este proceso es complejo y no depende solo de él, pero por eso no se puede mentir directamente a los ciudadanos. Vendió humo y mintió", ha dicho.

También ha criticado que Asiron "no ha compartido nada con los grupos, por lo menos con el grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Pamplona" -en referencia a UPN-. Ha añadido Ibarrola que "no hay reuniones" entre las asociaciones de vecinos, el Gobierno de Navarra y los cuatro ayuntamientos, "reuniones que sí se produjeron de forma periódica durante el segundo semestre de 2023" y que "es precisamente" lo que "demanda" la Asociación de vecinos.

"Ha sido un año y medio perdido, de paralización", ha criticado, tras añadir que los vecinos de Erripagaña "hoy solo tienen incertidumbre de qué va a pasar, de si se va a hacer o no una votación, de si el Gobierno de Navarra va a responder o no con financiación a la solución definitiva que se decida, y que no van a tener dotaciones, al menos lo que han trasladado hasta el momento, hasta que esa entelequia se resuelva en algún momento". "Ni transparencia, ni compromiso. Y mucho humo y mucha mentira", ha dicho.

Por su parte, Xuriñe Peñas ha criticado la "forma autoritaria y unilateral" de Asiron y ha añadido que "era de esperar" que la consulta "no iba a producirse, más aún cuando existe una falta de comunicación con los otros ayuntamientos implicados". "Es triste ver cómo hacen promesas vacías y querer demostrar a la ciudadanía que si este proceso no se lleva a cabo todavía es por culpa de los demás. Está vendiendo que no llegamos a un proceso participativo porque los demás ayuntamientos no hemos hecho nada", ha subrayado.

Si bien "estamos de acuerdo en realizar una consulta ciudadana", ha comentado que la elaboración de un diagnóstico sobre la capacidad económica, administrativa y de los servicios de cada municipio "era crucial para poder sentarnos a hablar y poder tomar decisiones". "Es ahora cuando debemos reunirnos los cuatro alcaldes y valorar la situación en conjunto, cosa que nunca se ha hecho", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Ana Góngora, que ha considerado que "todo lo que está rodeando a Erripagaña está siendo un despropósito". "Este proceso participativo está siendo una mentira y llevamos año y medio de retraso. Desde UPN de Burlada estamos viviendo este proceso participativo con total expectación, ya que no nos enteramos de nada más que lo que dice Asiron en la prensa", ha apuntado. Entre otras cuestiones, ha reclamado que el Gobierno de Navarra, al que "ni se le ve ni se le espera", se "implique ante esta situación".