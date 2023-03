UPN acusa al Gobierno de "dilapidar" 1,3 millones al construir unos estudios cinematográficos que han quedado "sin uso"

El partido pedirá que Comptos fiscalice esta gestión "para ver si se han producido irregularidades contables o legales"



PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha acusado al Gobierno de Navarra, concretamente al departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, presidido por el consejero José María Aierdi y del que depende la empresa pública Nasuvinsa, de "dilapidar" dinero público por valor de 1,3 millones de euros al construir unos estudios cinematográficos en Lekaroz "para una determinada empresa" que han quedado "en estado de abandono y sin uso a día de hoy".

"Tenemos unas instalaciones de cine en Lekaroz en estado de abandono, construidas para una determinada empresa que no ha abonado la renta y que ha incumplido las condiciones del contrato -hacer eventos de cine y abonar las rentas-", ha señalado el parlamentario, tras criticar que si UPN no hubiera estado siguiendo el caso, "el Gobierno no habría informado en absoluto".

En una rueda de prensa, Sánchez de Muniáin ha criticado el "menosprecio" del dinero público por parte del Ejecutivo foral, que a su juicio "ha dilapidado" 1,3 millones de euros en un proyecto ejecutado con una "determinada empresa y sin las debidas garantías para la Administración y para el uso del dinero público". En este sentido, ha anunciado que la formación regionalista va a pedir a la Cámara de Comptos que "fiscalice" esta gestión "para ver si se han producido irregularidades contables o legales".

Según ha explicado, cuando se firmó el contrato Aierdi era director gerente de Nasuvinsa, empresa pública que se comprometió a construir unas instalaciones que posteriormente pondría a disposición de la compañía en cuestión por un periodo de 20 años con el objetivo de acoger unos estudios de cine y platós para la realización de actividades cinematográficas.

La empresa, según ha indicado, debía abonar una renta mensual de 2.700 euros y asumir el coste de los honorarios técnicos del proyecto, que se calculan en 59.900 euros. "Pero este coste en realidad también lo asume Nasuvinsa porque la empresa se lo va descontando de la renta mensual y se establece un periodo de carencia en favor de la mercantil", ha detallado, tras señalar que de esta forma, la compañía no tendrá que abonar nada hasta agotar la cantidad de 59.900 euros -22 mensualidades después de la finalización de las obras-.

Sin embargo, según el regionalista, la empresa no abonó "ni un euro" tras finalizar el periodo de carencia -que posteriormente había sido ampliado-. "Nos comunica el consejero que la empresa adeuda a Nasuvinsa 25.875 euros de rentas impagadas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022. No ha pagado ni un euro", ha dicho, tras criticar que "después de cuatro años de uso de las instalaciones, la empresa no ha pagado ni un euro en concepto de renta". Así, ante los "sucesivos impagos", se comunicó a la empresa la resolución del contrato, y a partir de esa fecha es Nasuvinsa quien se hace cargo de las labores de mantenimiento.

Sánchez de Muniáin ha apuntado que, en respuesta a las preguntas registradas por UPN, Aierdi, ya en calidad de consejero, respondió a que el coste total abonado para construir las naves que Nasuvinsa puso posteriormente a disposición de la empresa es 1.275.966 euros, "casi 300.000 euros más de los estimados en el contrato a los cuales hay que añadir otra cantidad derivada de la puesta a disposición y otra de las labores de mantenimiento a consecuencia de la resolución del contrato".

En cuanto a las actividades realizadas en los estudios, el parlamentario ha señalado que el consejero afirmó no tener conocimiento de que éstos "se hayan destinado de manera asidua a los actos a los cuales estaban destinados". Preguntado sobre si Nasuvinsa o el Gobierno de Navarra están haciendo uso de ellos o tienen algún fin previsto para los estudios, la respuesta del consejero, según Sánchez de Muniáin, es que "no, ninguno".

Por lo tanto, el regionalista ha criticado que "Nasuvinsa gasta 1,3 millones de euros y dice que va a demandar para intentar reclamar los 25.000 euros que adeuda en concepto de renta", y que esta "es la única cantidad resarcible" en caso de que la demanda sea favorable. Sin embargo, "las instalaciones construidas para albergar unos estudios cinematográficos en Lekaroz por 1,3 millones quedan sin uso y en estado de abandono a día de hoy".