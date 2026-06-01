UPN afirma que debe haber cambio de Gobierno y el PSN dice que trabaja para que Chivite continúe siendo presidenta

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha defendido este lunes que debe haber un cambio de Gobierno en Navarra y en España ante los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, mientras que el PSN ha asegurado que va a "seguir trabajando para que María Chivite continúe siendo la presidenta de Navarra".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que la presidenta del Gobierno de Navarra y líder del PSN, María Chivite, manifestara que no sabe si son "casualidades" la sucesión de procesos judiciales contra el PSOE. Ante ello, Esparza se ha preguntado si "es un bulo que la semana pasada la UCO entró en Ferraz, o es un bulo que la UCO registró el domicilio particular del señor Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE- y un almacén en Milagro".

El portavoz regionalista ha censurado que "un partido político de Estado, que está gobernando España, que un partido político de Gobierno en Navarra, hable de intentos de tumbar gobierno de forma antidemocrática". "Creo que flaco favor se le hace a la democracia. Están insultando y están poniendo en cuestión el Estado de Derecho, están atacando a los jueces, están atacando a los fiscales, a la policía, a la Guardia Civil, y están defendiendo a Cerdán, a Zapatero y compañía", ha afirmado.

Tras ello, Esparza ha destacado que, "cuando te pillan con el carrico del helado, te tienes que ir a tu casa, y eso es lo que le ha pasado al PSN y al PSOE". "Cuando te pillan, te tienes que ir a tu casa, se tiene que cambiar el Gobierno en Navarra y en España y tienes que limpiar tu partido por dentro, que buena falta le hace. Eso es en lo que tendrían que estar María Chivite y Pedro Sánchez", ha señalado.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que su grupo va a "seguir trabajando para que María Chivite continúe siendo la presidenta de Navarra, con la tranquilidad de presentar muy buenos resultados y con la ambición de que todavía quedan muchos retos de futuro". "Vamos a seguir mejorando Navarra y nada nos va a apartar de ese camino", ha señalado.

Unzu ha sostenido que, "mientras el Gobierno de María Chivite está trabajando con el único objetivo de mejorar nuestra Comunidad, parte de este Parlamento continúa en la bronca permanente y dedicándose a todo, excepto a construir". En ese sentido, ha criticado una moción presentada por Vox en el Legislativo en la que se califica a los socialistas de "banda de corruptos, mafiosos y criminales". Así, ha explicado que se ha inadmitido la iniciativa "por estar plagada de ofensas, injurias, faltas de respeto, insultos, algo que en todos los años que llevo en este Parlamento no había visto nunca".

Además, la portavoz socialista ha preguntado a UPN si apoyaría una hipotética investidura encabezada por el Partido Popular y ha afirmado que "aquí el único partido condenado por corrupción es el PP". "Si la derecha de este país quiere acabar con Pedro Sánchez, que utilice una herramienta democrática como es la moción de censura, y no otras fórmulas menos democráticas como 'el que pueda hacer, que haga' -en referencia a las palabras que pronunció el expresidente del Gobierno José María Aznar-", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha mostrado su "preocupación ante las informaciones referidas a posibles casos de corrupción en el ámbito estatal y que afectan directamente al Partido Socialista". "Se requiere de explicaciones públicas y políticas, y el presidente va a comparecer en las próximas semanas. Se requiere de dar estabilidad a los Gobiernos. Es lo que hace Geroa Bai en las instituciones, dar estabilidad y dar respuesta a políticas públicas, y lo hace siempre exigiendo transparencia, valores democráticos y tolerancia cero a la corrupción", ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "la situación que estamos viviendo es un esperpento al más puro estilo valleinclanesco, nos está resultando bastante grotesco y exagerado, y todo ello es muy perjudicial para nuestro país, nuestro futuro y nuestro bienestar".

Royo ha subrayado que "no hay Presupuestos y Sánchez no se atreve ni siquiera a presentarlos, el Gobierno no tiene apoyos suficientes para aprobar ninguna ley, la inestabilidad política es cada día mayor, y a todo esto se suma la corrupción política". "Los casos de corrupción se están multiplicando de forma exponencial. A un Gobierno inestable se le suma un Gobierno acorralado por la corrupción. Si sumamos corrupción más inestabilidad, el resultado es una bomba de relojería. Por ello, la insistencia del Partido Popular en que hay que convocar elecciones", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha indicado que "las últimas noticias que volvemos a conocer sobre determinadas prácticas ligadas al aparato del PSOE nos repugnan". "Lo tenemos que decir claramente. Rechazamos cualquier actividad corrupta venga de donde venga y afecte a quien afecte, sin negar que nos encontramos en un contexto político en el cual la derecha fascista internacional -lo estamos viendo en nuestro país con la actividad de la Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid- está intentando por todos los medios hacer caer el Gobierno de coalición", ha afirmado.

Carlos Guzmán ha asegurado que el PSOE "debe ser plenamente consciente de la gravedad del momento en el cual nos encontramos y debe ser consciente también de que algunas de las presuntas prácticas adjudicadas a elementos de su aparato son el máximo peligro que tienen en estos momentos los Gobiernos de coalición progresista". "El PSOE tiene que pasar de pantalla de una vez por todas y tiene que realizar un imprescindible ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas ante el conjunto de la ciudadanía española", ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha explicado que su grupo ha presentado una moción para instar a los Gobiernos de España y de Navarra a "condenar los escándalos de corrupción y a manifestar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales para que los españoles puedan elegir un Gobierno limpio de corrupción".

No obstante, la Mesa del Parlamento no ha aceptado dar trámite a la moción por considerar que contenía "expresiones ofensivas" en la exposición de motivos. Tampoco ha admitido una pregunta sobre el registro en la sede del PSOE por considerar que "no afectan a Navarra". Emilio Jiménez ha criticado que "existe una ley mordaza" en el Parlamento. "Todo lo que presenta Vox, en su mayoría es rechazado. Siempre hay justificaciones de todo tipo", ha afirmado.