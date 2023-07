UPN animará en Sanfermines a "no cambiar las fiestas por nada" y a votar el 23 de julio para "cambiar el Gobierno"

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN va a desarrollar una campaña electoral en Sanfermines "discreta, amable y moderada", con el lema 'No cambies la fiesta por nada. Y el 23 de julio no olvides votar para cambiar el Gobierno de España y defender Navarra'.

El cabeza de lista de UPN al Congreso, Alberto Catalán, acompañado del número dos de la candidatura, Enrique Maya, y de los integrantes de la lista al Senado María Caballero, Merche Añón y Mario Fabo, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez, "de manera irresponsable", adelantó las elecciones al 23 de julio y ha señalado que "en lugar de buscar la participación, parece que se ha querido dificultar".

En todo caso, Catalán ha explicado que UPN "no va a renunciar" a hacer campaña, pero "teniendo en cuenta el periodo estival en el que nos encontramos y teniendo en cuenta los Sanfermines". "Vamos a dejar que la gente se centre en lo importante, que no cambie las fiestas por nada, que disfrute, y vamos a estar presente en las calles, pero teniendo en cuenta que no podemos llevar actos políticos a las zonas más concurridas de Pamplona", ha apuntado.

Además, el candidato regionalista ha explicado que "vamos a aprovechar estos días de Sanfermines para estar en el resto de Navarra, de norte a sur y de este a oeste". "No debemos olvidar que más del 50% de Navarra tiene un alcalde de UPN, las elecciones forales y municipales han vuelto a evidenciar que la formación política líder de Navarra es UPN y lo queremos aprovechar. Vamos a recorrer la geografía foral acompañados de los representantes públicos de UPN", ha destacado.

Además, Alberto Catalán ha reiterado el mensaje que viene trasladando UPN en los últimos días, en el sentido de que en las elecciones generales en Navarra "no se vota a Núñez Feijóo ni a Pedro Sánchez". "Se eligen cinco diputados y cuatro senadores, y luego los diputados eligen al presidente del Gobierno", ha subrayado.

Tras ello, ha señalado que "la única formación política que puede vencer al 'sanchismo', la única que puede vencer al secesionismo en Navarra es UPN". "La lista que puede liderar las próximas elecciones generales en Navarra y vencer al Partido Socialista y EH Bildu es UPN. Si se concentra el voto en UPN como en las últimas elecciones forales y municipales, se vencerá al 'sanchismo' y al nacionalismo. El único partido que aglutina el voto del centro derecha en nuestra comunidad es UPN", ha defendido.

Además, Alberto Catalán ha señalado que UPN "puede ser decisivo para cambiar el Gobierno de España y para defender los intereses de Navarra". "A Navarra le ha ido muy bien cuando UPN ha tenido posibilidades de decidir en el conjunto de España y ahí están iniciativas que se aprobaron en un acuerdo del año 2018, que han permitido por ejemplo el avance del tren de alta velocidad, el impulso al Canal de Navarra, la limpieza de los ríos que nosotros posibilitamos -independientemente de que el Gobierno de Sánchez no la ejecutó-, o la gratuidad de la Autopista de Navarra", ha asegurado.