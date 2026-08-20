UPN critica que el Gobierno foral "ha condenado a pacientes y profesionales a pasar otro verano a más de 30 grados"

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
UPN ha criticado este jueves que el Ejecutivo foral "ha condenado a pacientes y profesionales a pasar otro verano a más de 30 grados" y ha cuestionado "la falta de previsión, planificación y ejecución" del Gobierno de María Chivite.
"No estamos ante un problema nuevo ni ante una situación imprevisible. El Gobierno sabe que las olas de calor son cada vez más frecuentes, más intensas y más prolongadas, y no ha hecho nada", ha señalado UPN en una nota.
En ese sentido, desde el partido foralista han criticado que "el Gobierno de Navarra lleva años anunciando inversiones y prometiendo soluciones, pero seguimos teniendo pacientes ingresados en zonas donde se alcanzan temperaturas inaceptables".
Para UPN, la situación vivida de nuevo este verano, con varias olas de calor en Navarra, "evidencia un problema de gestión y de prioridades políticas del Gobierno de Navarra". Los regionalistas han afirmado que "ya en 2022 se anunció un contrato de 57 millones para instalar un anillo de frío que nunca llegó a licitarse y ahora, en 2026, vuelven a anunciar inversiones con cargo al superávit". "Mientras tanto, los pacientes siguen pasando calor. ¿Cuántos anuncios hacen falta para que el problema esté solucionado?", ha planteado.
Los foralistas han exigido al Gobierno de Navarra "un plan integral de climatización de los centros sanitarios públicos, con calendario, presupuesto, prioridades y fechas concretas de ejecución". "No queremos otro anuncio. Queremos un calendario y queremos obras terminadas. Queremos saber qué planta se va a climatizar, cuándo, cuánto va a costar y cuándo estará funcionando", han afirmado.
UPN ha puesto el foco en las áreas que continúan presentando problemas de climatización, "entre ellas, Geriatría, Neumología, Medicina Interna, Ginecología y Maternal, además de la hospitalización de Psiquiatría, donde las posibilidades de ventilación mediante apertura de ventanas están especialmente limitadas". "Estamos hablando de personas mayores, pacientes con enfermedades respiratorias, personas con patologías crónicas, mujeres que acaban de dar a luz y recién nacidos", ha subrayado.
A este respecto, ha destacado que las propias autoridades sanitarias han alertado de sus efectos sobre la salud, especialmente entre las personas vulnerables. "Los ciudadanos ingresan en un centro hospitalario para recibir atención sanitaria en condiciones dignas. Gobernar no es anunciar que algún día se climatizarán los hospitales. Gobernar es conseguir que las obras se hagan y que los pacientes puedan estar hoy en unas condiciones adecuadas", ha afirmado.
UPN ha subrayado que "este Gobierno ha tenido recursos económicos, ha tenido años para planificar y ha tenido advertencias constantes de pacientes, familias y profesionales". "El problema ya no es que no sepan lo que ocurre ni que no tengan recursos, el problema es que no han sido capaces de convertir sus promesas en soluciones", ha criticado.