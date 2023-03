UPN critica la "tibieza" de Chivite con EH Bildu a quien pide "la condena del terrorismo y no una reflexión ética"

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "a EH Bildu hay que exigirle la condena del terrorismo de ETA, no una reflexión ética" y ha criticado "la tibieza de María Chivite" con la coalición abertzale.

Así se ha pronunciado en un comunicado ante la declaración institucional del Gobierno de Navarra, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el que expresaba su "condena rotunda" al terrorismo a la vez que destacaba la necesidad de que "aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral".

Javier Esparza ha afirmado que "EH Bildu tiene muy clara su posición política y su prioridad: sacar a los presos de ETA de la cárcel" y ha destacado que la coalición "no ha renunciado a legitimar a los miembros de ETA y su pasado criminal". "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha dicho en relación con las manifestaciones del Gobierno de Chivite en las que se ha "valorado los pasos positivos que se vienen produciendo".

"Lo único que se está haciendo es cumplir las exigencias de Otegi de presos por presupuestos", ha censurado Esparza, para quien "EH Bildu seguirá apoyando a las actuales direcciones socialistas en Navarra y en Madrid para que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para poder sacar a los asesinos de la cárcel". "Otegi va a apoyar a Sánchez y a Chivite y les va a utilizar a cambio de conseguir ese objetivo", ha aseverado.

El presidente de UPN se ha mostrado convencido de que "hay miles de afiliados y votantes socialistas que no entienden ni comparten estos acuerdos entre la actual dirección del PSN y EH Bildu y que no van a apoyar a María Chivite en las próximas elecciones de mayo por esta cuestión, además de por el deterioro al que ha llevado a Navarra".