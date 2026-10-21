UPN defiende que "ningún ciudadano o empresa" pague más en Navarra "que en cualquier otra comunidad de España"

Archivo - Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha apostado por que "ningún ciudadano y ninguna empresa" de Navarra pague más "que en cualquier otra comunidad de España", y ha defendido que la autonomía fiscal "sirva para que los navarros vivamos mejor, para que paguemos menos impuestos y tengamos una mayor capacidad adquisitiva".

"Queremos una Navarra que despegue, una Navarra en la que las personas y las empresas paguen menos impuestos, que haya más inversión y que haya mejores salarios y mayor capacidad adquisitiva", ha afirmado.

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'Acción Economía: ideas y soluciones para Navarra', dentro del foro de debate 'Acción Navarra' creado por la formación foralista para "abordar cuestiones y problemas que preocupan a la sociedad".

Ibarrola ha explicado que "tenemos una propuesta para que Navarra despegue, en la que nos parecen importantes cinco motores fundamentales": la energía eléctrica, el agua, una fiscalidad "atractiva", "agilidad" administrativa y reducción de la burocracia, y "agilizar" todas las infraestructuras.

En cuanto a la política energética "eficaz", UPN propone realizar "un mapa de demanda de energía eléctrica, que lo vamos a hacer polígono a polígono, comarca a comarca, de la mano de ayuntamientos, de la mano de empresas, de la mano de la sociedad, para, con esas necesidades bien identificadas, exigir al Gobierno de España que dé a Navarra la energía eléctrica suficiente para que ninguna empresa pueda tener como excusa el no venir aquí, que no sea un factor limitante".

En cuanto al agua, UPN reclama un plan de financiación plurianual que "termine las infraestructuras que hay" y que responda a necesidades de "futuro desarrollo". "Y ahí, la agilización de la segunda fase del Canal de Navarra va a ser una exigencia de UPN al Gobierno de España", ha dicho.

Respecto a la fiscalidad, Ibarrola ha destacado que "nuestra autonomía fiscal tiene que servir para mejorar la vida de la gente, para mejorar esa capacidad adquisitiva". Por ello, UPN plantea "deflactar de forma automática la tarifa del IRPF, reducir el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, que son de los más altos de España, y el impuesto de sociedades en cuatro puntos para pequeñas empresas, para medianas empresas y para grandes empresas, porque queremos que Navarra sea la comunidad más atractiva para que una empresa se plantee invertir aquí".

En relación a la burocracia, ha afirmado que "nuestro compromiso es hacer un estudio inicial, nada más llegar al gobierno, de cómo están los tiempos de tramitación y reducir todos los plazos un 25% a lo largo de una legislatura", ha añadido.

Ha subrayado Ibarrola que "además de que las personas, las empresas, los autónomos, tienen que tener una ventanilla única, no les tenemos que pedir constantemente documentación que ya tiene la administración". "Y lo que tampoco vamos a consentir es el silencio administrativo negativo que plantea el Gobierno de Navarra con la Ley Foral de Industria", ha señalado, tras apuntar que "nosotros vamos a implantar un silencio administrativo positivo" porque "los fallos de la administración pública no pueden repercutir negativamente ni en ciudadanos, ni en autónomos, ni en empresas".

Entre otras cuestiones, ha apostado por "desbloquear todas las infraestructuras" y por un plan de financiación con "plazos concretos a exigir en cuanto al nuevo convenio para el tren de alta velocidad y para la autovía a Madrid". En relación con el aeropuerto, ha considerado que "Navarra se está quedando absolutamente aislada". "El 15 de septiembre se aprobaron inversiones y tarifas para los próximos cinco años, hasta el 2031, en el Gobierno de España, en el que Navarra tiene 25 millones de financiación en los próximos cinco años, frente a 470 millones de inversión en la Comunidad Autónoma Vasca. Son 19 veces menos que la comunidad vecina", ha criticado.

Por otro lado, ha remarcado que "tendremos que adaptar, como nos están pidiendo las empresas", la formación a las necesidades actuales y futuras de las compañías. "Y para nosotros la herramienta fundamental -siempre lo ha sido, siempre lo apoyamos-, es el diálogo social, como herramienta de relación y de entendimiento entre administración, gobierno, sindicatos y instituciones", ha trasladado.

A su juicio, "tenemos que facilitar a personas físicas, a pequeñas empresas, a autónomos, a pymes, a grandes empresas que vengan aquí". "Navarra fue un ejemplo de riqueza industrial, estamos perdiendo puestos, estamos perdiendo competitividad, y creemos que tenemos los mimbres más que suficientes para poder volver a ser un referente", ha remarcado.

"En definitiva, no queremos que ninguna empresa deje de venir o de invertir en Navarra ni por falta de energía eléctrica, ni por falta de agua, ni por exceso de burocracia. Queremos que la autonomía fiscal que tiene Navarra sirva para que los navarros vivamos mejor, que paguemos menos impuestos y tengamos una mayor capacidad adquisitiva que en otras regiones, que en otras comunidades, y que sirva para atraer inversiones y atraer empresas", ha destacado.

En este sentido, ha remarcado que "vamos a ser muy exigentes con el Gobierno de España". "Navarra ha sido perjudicada por unos y otros gobiernos, y vamos a exigir al próximo Gobierno de España que cumpla con lo que los navarros merecen y a lo que tienen derecho", ha reivindicado, tras incidir en que "hemos pagado la financiación de muchas infraestructuras del resto del país y ahora vamos a ser muy exigentes".

"Estamos preparados, tenemos una propuesta clara para que Navarra sea una tierra atractiva para vivir aquí, para venir a invertir y para crear aquí empleo y traer empresas. Y en ese sentido tenemos el proyecto claramente definido, con compromisos concretos, y me siento perfectamente preparada para que el cambio que espero que tengamos en España el 29 de noviembre sea un cambio también en Navarra a partir de las elecciones autonómicas del 27 de mayo, e implementar estas medidas con compromisos concretos, que desde luego lo haremos con rendición de cuentas y de forma justificada", ha manifestado