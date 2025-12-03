UPN dice que el cese del director general de Obras Públicas "llega tarde y es insuficiente"

Archivo - El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado este miércoles que el cese del director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López, tras el reparo de la Intervención General al sobrecoste de la obra de Belate, "llega tarde y es insuficiente".

"Si se quiere dar la cara y asumir responsabilidades, ya sabemos dónde tenemos que mirar, que es más arriba", ha afirmado Sánchez de Muniáin en declaraciones a los medios de comunicación.

El parlamentario regionalista ha señalado que el cese de Pedro López es "un cierre en falso, es un cierre insuficiente, llega tarde y ha sido lamentable el paripé que han hecho los socios del Gobierno para hacer como que se enfadan y con esto dar por zanjada una crisis que ya sabemos que no va a parar, porque vamos a saber más cosas que se han hecho mal, que se han hecho de manera ilegal y que se han hecho con una intención muy clara de favorecer a estas empresas".

Sánchez de Muniáin ha considerado que han negociado entre los socios del Gobierno "quién se comía aquí el marrón y que fuera el menos dañino para Chivite, pero esto no es asumir responsabilidades frente a la corrupción". "Esto es una negociación más, un cambalache más de los que hemos conocido entre los socios", ha criticado.