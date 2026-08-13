UPN dice que "Navarra se consolida como la CCAA menos segura en el trabajo", con cifras de siniestralidad "inasumibles"

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado que "Navarra se consolida como la comunidad menos segura en el trabajo", tras los datos de siniestralidad laboral publicados por el Gobierno de España y que sitúan a la Comunidad foral como "la de mayor incidencia de accidentes laborales no sólo con baja sino también mortales".

En concreto, según han señalado desde UPN en un comunicado, el informe publicado por el Ministerio de Economía y Trabajo "recoge que de enero a junio de 2026 Navarra ofrece una incidencia de 326,1 accidentes de trabajo en jornada con baja al mes por cien mil trabajadores, frente a los 280, 8 de Islas Baleares, la segunda que más, o los 203, 9 de la media nacional".

En el caso de los accidentes mortales, Navarra "también está a la cabeza de España, con 0,54 accidentes por cien mil trabajadores, "más que duplicando la media nacional", han señalado desde UPN.

Y añaden que "especialmente preocupante es la situación de los trabajadores por cuenta propia, con un índice en el caso de los accidentes mortales que es 4,5 veces superior a la media de España".

"Las cifras son terribles e inasumibles. Vivimos en una comunidad en la que no se está garantizando la seguridad de los trabajadores y la tendencia negativa nos indica que el Gobierno foral no está dando con la tecla necesaria para poner freno a esta alarmante situación", sostienen.

Así, han remarcado que "desde UPN llevamos años demandando que de una vez la siniestralidad laboral se sitúe en el centro de las políticas del gobierno, porque hasta ahora es un absoluto fracaso", y destacan que "con UPN Navarra ofrecía los mejores datos, a los que se han dado la vuelta en todos estos años".

"No valen excusas. Debemos garantizar la calidad en el empleo, luchar contra la precariedad y garantizar que cualquiera pueda ir a trabajar y volver a su hogar sin temer por su salud o integridad", han concluido.