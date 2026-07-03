UPN dice que "no hay mentira contra el Ayuntamiento de Tudela que tape la corrupción del PSN de Koldo y Cerdán"

Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela y vicepresidente de UPN. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado este viernes que "no hay mentira ni difamación contra el Ayuntamiento de Tudela que tape la infame corrupción y podredumbre del PSN de Koldo y Cerdán".

Los regionalistas han respondido de este modo a un comunicado del PSN de Tudela, en el que los socialistas exigían "responsabilidades políticas" al alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, tras la resolución de la OANA que recomienda al Ayuntamiento tramitar el reintegro de la subvención de 13.970 euros percibidos por el Club Deportivo Tudelano en 2023.

Los regionalistas han afirmado en una nota que "el PSN de Tudela vuelve a demostrar que su grado de desvergüenza, cinismo e hipocresía no conoce límites". "El comunicado-libelo difundido hoy en relación a la última resolución de la OANA y las subvenciones al CD Tudelano por parte del Ayuntamiento oculta, de forma deliberada e indudable mala fe, una parte esencial del expediente administrativo para construir un relato falso, intentando hacer creer a la opinión pública que el procedimiento seguido con este club responde a una actuación exclusiva del actual equipo de Gobierno y de su alcalde, Alejandro Toquero. Pero no todo vale", han advertido.

UPN ha dicho así que los socialistas "mienten y lo peor es que mienten a sabiendas, aferrados como siguen a la práctica del 'calumnia, que algo queda".

En ese sentido, la formación regionalista ha destacado que "la documentación aportada por el Ayuntamiento de Tudela acredita que el pago de la anualidad correspondiente a la deuda del CD Tudelano con la Junta Municipal de Aguas se ha venido realizando de forma habitual a año vencido y en numerosas ocasiones con posterioridad a la concesión de las subvenciones municipales". "Se trata de una práctica administrativa consolidada de forma tácita durante años y mantenida por gobiernos de distinto signo político", ha añadido.

En esta línea, UPN ha afirmado que "la realidad es que, entre 2015-2019, cuando el PSN gobernaba Tudela junto a Contigo Tudela, las subvenciones correspondientes a las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 fueron concedidas antes de que el club efectuara el ingreso de la anualidad prevista en el acuerdo para el pago de la deuda, es decir, exactamente el mismo procedimiento que el PSN denuncia ahora como si se tratara de algo inédito y excepcional".

Los regionalistas han señalado que "los datos del propio expediente son incontestables". "La subvención de la temporada 2015-2016 fue concedida el 25 de noviembre de 2016 y el ingreso de la anualidad se realizó el 26 de enero de 2017. La correspondiente a la temporada 2016-2017 fue aprobada el 15 de diciembre de 2017 y el pago tuvo lugar el 8 de febrero de 2018. La subvención de la temporada 2017-2018 fue concedida el 28 de diciembre de 2018 y el ingreso se produjo el 16 de enero de 2019", han destacado.

Tras ello, la formación regionalista ha considerado que "no se puede caer más bajo, aunque lo cierto es que poco se puede esperar ya del partido más corrupto que ha conocido Navarra en las últimas décadas". "Por supuesto, el PSN no incluye en su comunicado-libelo que tras la llamada de atención formulada por la Intervención municipal en 2023, el equipo de Gobierno de UPN modificó el criterio que históricamente se había venido aplicando y exigió que el ingreso de la anualidad se realizara con carácter previo a la concesión de la subvención. Ese cambio ya se ha aplicado en los ejercicios 2024 y 2025", ha explicado.

Según UPN, "el problema del PSN no es la defensa de la legalida, el problema del PSN es su doble moral, aunque en realidad carezca de ella". "Lo que entre 2015 y 2019 consideraban un procedimiento perfectamente válido, hoy pretenden convertirlo en un escándalo, únicamente porque quien gobierna el Ayuntamiento es UPN. Parece que contra el actual alcalde Alejandro Toquero todo vale, incluso las vergonzosas injurias y difamaciones vertidas en redes sociales por el PSN de Tudela, siempre al dictado de sus jefes de Pamplona, que probablemente están haciendo sonrojar a muchos de sus votantes", ha afirmado.

A continuación, UPN ha destacado que "resulta sorprendente que precisamente el PSN pretenda dar lecciones de ética y transparencia, mientras atraviesa uno de los momentos de mayor descrédito y deshonor de su historia política por su indudable vinculación con los casos Koldo y Santos Cerdán, que le sitúan en lo más alto del podio de la podredumbre y la corrupción nacional".

En todo caso, la formación regionalista ha considerado que los socialistas "pinchan en hueso, porque no hay mentira ni difamación contra el Ayuntamiento de Tudela que tape tan hediondo lodazal". "Los tudelanos merecen una oposición seria, coherente y rigurosa, no una oposición instalada en la mentira, el oportunismo, la doble vara de medir y la obediencia pastueña a las órdenes de Pamplona", ha señalado.

Tras ello, UPN ha asegurado que seguirá "trabajando con responsabilidad, transparencia y rigor por los intereses de Tudela, atendiendo las observaciones de los órganos de control y mejorando permanentemente la gestión municipal, sin participar en campañas de manipulación política destinadas únicamente a desviar la atención de los problemas internos del Partido Socialista, que no son pocos, a cual más hediondo y putrefacto".