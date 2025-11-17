UPN dice, tras los últimos registros de la UCO, que "el círculo se va cerrando" y PSN muestra "absoluta tranquilidad"

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes, tras los últimos registros de la UCO de la Guardia Civil la semana pasada, que "estamos viendo a un Partido Socialista con Santos Cerdán en la cárcel y cada vez más nervioso". "El círculo se va cerrando y la investigación va avanzando, lentamente, pero va avanzando", ha dicho, para afirmar que en el partido regionalista "seguimos absolutamente convencidos de que había una consigna para adjudicar a la UTE de Cerdán las obras de Belate".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Esparza ha comentado que "hay medios de comunicación que hoy hablan del 2% de mordidas en un procedimiento establecido, abiertamente se ponen ya porcentajes a esta cuestión". "Parece que se confirma que Servinabar fue creada para canalizar el cobro de comisiones ilegales y Servinabar es propiedad en un 45% de Santos de Cerdán y a Servinabar en Navarra se le ha adjudicado mucha obra", ha apuntado, para citar el túnel de Belate pero "también se le ha adjudicado unas obras en el Arena, el Archivo o VPO".

Según ha dicho, "la cuestión avanza, continúa, y desde UPN, respeto a la investigación, el círculo se va cerrando y poco a poco vamos teniendo más información y más datos que consolidan y corroboran todos esos indicios que denunciamos ya hace mucho tiempo".

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha mostrado "absoluta tranquilidad y normalidad" tras las registros de la UCO la semana pasada. "Hay una causa abierta, una investigación abierta y entendemos que los registros en las sedes son un paso más en esa investigación, y aquí lo único que queremos es que se sepa la verdad y esclarecer absolutamente toda la realidad", ha señalado.

Sobre el proyecto de Ciudad Circular, que finalmente no salió adelante, ha afirmado que se publica "lo que pudo ser y no fue" y también "me gustaría que hubieran hablado de lo que pudo ser y no fue de la ciudad de vacaciones en Milagro cuando Antxon Alonso trabajó con el Ayuntamiento de Milagro en el año 2005 entonces con Alcaldía de UPN".

Según ha expuesto, "el Gobierno, y hablo del Gobierno en toda su extensión no solamente la presidenta, se reúnen todos los días con multitud de personas". "Uno de los objetivos de Navarra es atraer inversiones, hacer proyectos; en este caso, había una proyección de cientos de viviendas, por lo que creo que el deber es escuchar y recibir a todos los empresarios y las empresarias que quieran ofrecer proyectos", ha dicho, para indicar que "la presidenta fue la primera que dijo públicamente y de manera transparente con quién se había reunido". "Aquí no hay ningún tipo de secreto, otra cosa es el relato que se quiere hacer concretamente de este proyecto, que es lo que pudo ser y no fue, como muchos otros proyectos que se plantean y luego no llega a buen término", ha apuntado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha indicado que "es evidente que hay una causa que está abierta y que sigue su curso". "Hay dos ámbitos diferenciados, uno es el de las responsabilidades políticas que se deben derivar, en su caso, de la comisión de investigación, y el otro, todo lo que tiene que ver con esa causa y esas investigaciones judiciales que evidentemente tienen otra vía y que están abiertas. No vamos a sacar conclusiones antes de tiempo", ha dicho.

Desde el PPN, Javier García ha señalado que "la corrupción del Partido Socialista es un tema que preocupa". "Tratan de echar balones fuera, a pesar de que cada día surgen más indicios de lo que ya veníamos denunciando", ha dicho, para señalar que el hecho de que "se amplíe la investigación" con "la pieza separada que se hace con respecto al caso Cerdán dice mucho de las circunstancias". "Los registros que conocíamos la semana pasada dicen claramente que hay algo más que iremos conociendo", ha dicho, para preguntar a los socios de Gobierno "si van a seguir tapando, hasta cuándo".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que "hemos asistido a un nuevo registro de la UCO en oficinas de Acciona en el País Vasco" y ha preguntado a la presidenta de Navarra, María Chivite, "qué harán si se demuestra que hay mordidas en Belate, ¿dimitirán y convocarán elecciones, o como dijo el jueves la presidenta 'no me voy a ir'?".