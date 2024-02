UPN exige que el Estado asuma 550 millones de deuda navarra y Chivite le pide que "deje de tergiversar"

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN María Jesús Valdemoros ha exigido al Gobierno de Navarra que reclame al Estado la asunción de 550 millones de euros de deuda pública, el equivalente porcentual a los 15.000 millones que el Gobierno central va a asumir de la deuda catalana. Y ha considerado que, de no hacerlo, supondría un "agravio comparativo" y una "deslealtad" a la Hacienda foral.

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha pedido a la regionalista que "deje de tergiversar" y de hacer "lecturas simplistas". "Lo que propone es un golpe directo a la línea de flotación del autogobierno, porque supone situarnos en el mismo plano que las Comunidades del régimen general", ha afirmado.

Así lo ha asegurado durante una pregunta de Valdemoros en el pleno del Parlamento de Navarra. Chivite ha señalado a la parlamentaria de UPN que los cauces en cuestiones económicas y financieras entre Navarra y el Estado se enmarcan en el Convenio Económico.

Ha afirmado, además, que Navarra no participó del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "porque así se decidió" por parte del Gobierno liderado por UPN en 2015. No obstante, ha destacado que hubo un "anuncio inicial" de que sí se iba a recurrir a este mecanismo que se tuvo que "rectificar".

"Hasta que no sepamos, porque todavía no se ha hecho el acuerdo con las Comunidades del régimen común, no podremos saber cuál es el impacto de las relaciones financieras Navarra-Estado. Y será entonces cuando, en el marco de la ley del Convenio, este Gobierno negociará lo que más le convenga a nuestra comunidad", ha remarcado.

Y ha exigido a Valdemoros que "deje de tergiversar, de hacer lecturas simplistas, porque hablamos de algo tan importante como la suficiencia financiera de Navarra". "La reputación, tanto crediticia como de solvencia, afortunadamente, nada tiene que ver con sus previsiones catastrofistas", ha resaltado. "Veremos si UPN vuelve a la defensa de la foralidad o se escora a las posiciones de una derecha muy alejada de los intereses de los navarros", ha añadido.

La parlamentaria de UPN María Jesús Valdemoros ha defendido que la asunción de 550 millones de deuda navarra por parte del Estado es "lo justo para Navarra". "No hay razón para renunciar, hay razón para exigirlo", ha defendido.

La regionalista ha advertido de que "si el Gobierno de Navarra no hace valer nuestros derechos dejará a Navarra en peor posición relativa con respecto al conjunto de las Comunidades Autónomas". "Nos vamos a quedar en peor posición relativa en deuda por habitante, no vamos a ganar margen para endeudarnos si acaso lo necesitamos, tampoco vamos a generar mejores condiciones de acceso adicional en los mercados", ha destacado la regionalista, que ha criticado que es "un chollo para otros que vamos a pagar nosotros".

"No sólo esto sino que los mayores intereses que el Estado va a pagar por asumir el 17% de la deuda catalana y de otras comunidades autónomas también los vamos a pagar los navarros y las navarras sin haber recibido a cambio lo que es justo", ha advertido.

"Si no actúan con determinación exigiendo la transferencia de 550 millones de euros de deuda pública de navarra al Estado van a permitir que nuestra Comunidad foral sea víctima de un profundo agravio comparativo, una deslealtad con nuestra Hacienda foral y una imperdonable dejación de funciones", ha aseverado.