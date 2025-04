UPN llama a "garantizar que todas las dotaciones históricas de agua se queden en Navarra"

Advierte del "riesgo" de perder concesiones en "desuso administrativo" que podrían adjudicarse a otras Comunidades Autónomas

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN ha registrado una alegación a la actualización del Plan Foral de Regadíos con el objeto de "garantizar que todas las dotaciones históricas de agua se queden en Navarra" y ha presentado una moción para conseguir el "apoyo y compromiso inequívoco de la mayoría" de los grupos políticos para que se realice la segunda fase del Canal de Navarra "como estaba previsto, sin reducir una sola hectárea".

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien ha reivindicado que "el agua de Navarra es para los navarros". Se trata, ha dicho, de "un bien escaso y un valor estratégico", así como "uno de los mayores patrimonios de Navarra". De esta forma, la intención de los regionalistas es "proteger legalmente" que Navarra "no pierda ni un solo metro cúbico de agua" de regadíos y zonas que se han abastecido de otros sistemas de riego y que pasarán a integrarse en el futuro en el Canal de Navarra.

De la misma manera, UPN ha presentado una moción en el Parlamento foral que exige que se garantice la "ejecución completa" de la segunda fase del Canal de Navarra, que posibilitará que "más de 70.000 habitantes de la Ribera puedan consumir agua de calidad y la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas".

Respecto a la alegación presentada, Ibarrola ha defendido que UPN actúa "en defensa del interés general de Navarra y bajo el principio de responsabilidad institucional y soberanía hídrica" y ha afirmado que "los navarros tenemos derecho y competencia para conseguir lo que estamos proponiendo". Si bien ha reconocido que el recurso hídrico pertenece al dominio público hidráulico del Estado, "su origen, historia y finalidad deben vincularse al principio de equidad territorial en la gestión del agua, y Navarra tiene derecho a conservar sus reservas estratégicas de agua".

A este respecto, ha explicado, a modo de ejemplo, que la integración en la primera fase del Canal de regantes que se abastecían del embalse de Alloz "conllevó el abandono" de otras concesiones de agua que "han quedado en situación de desuso administrativo" y que corren el "riesgo de revertir al dominio público y ser destinada fuera de la Comunidad foral".

Ha remarcado que esta iniciativa "no es un capricho político" sino "una forma de reivindicar lo que es nuestro, ejercer nuestra competencia con nuestro régimen foral" para "garantizar el futuro de nuestros pueblos" y del sector agrario. Así, ha considerado que "en virtud de las competencias que le reconoce el Amejoramiento del Fuero, especialmente en materia de agricultura, desarrollo rural y ordenación territorial, el Gobierno de Navarra no debería limitarse a observar pasivamente un proceso que pueda comprometer un mejor futuro de Navarra".

Por ese motivo, Ibarrola ha reclamado establecer un principio legal de "no pérdida de caudales para Navarra". "Que lo que Navarra gana con el Canal no suponga perder el agua que ya teníamos y que era nuestra", ha expuesto. A este respecto, ha destacado que comunidades como Aragón, Castilla La Mancha y Cataluña "ya han blindado sus derechos para que sus territorios no pierdan agua de la que ya disponían". "Otros lo han hecho, por tanto, es posible y Navarra también puede hacerlo", ha subrayado.

"Que regantes que utilizaban agua de otros recursos empiecen a utilizar agua de Itoiz no puede significar en ningún caso que Navarra pierda esa agua que utilizábamos", ha manifestado.

Cristina Ibarrola ha puesto en valor el papel de su partido con las infraestructuras hídricas de las últimas décadas, citando el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra. "Supimos adelantarnos en su momento para poner en la mesa las acciones y recursos necesarios para que hoy se pueda seguir avanzando en una obra que diseñamos e iniciamos desde gobiernos de UPN", ha reivindicado.

Así, ha recalcado que "entre 2006 y 2014, se licitaron, adjudicaron las obras y se construyó la primera fase, con 22.395 hectáreas, y se licitó y adjudicaron también las obras de la ampliación de la primera fase, con 15.275 hectáreas".

"Debemos seguir actuando con la misma mentalidad y con la misma responsabilidad. No podemos fallar a las futuras generaciones y debemos adelantarnos para que de la misma manera que los navarros de hoy empiezan a disfrutar de un esfuerzo colectivo realizado durante muchos años, los navarros de las próximas décadas también lo hagan y no nos tengamos que lamentar", ha defendido.