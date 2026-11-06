UPN de Pamplona dice que "lo mejor" para la convivencia es "dejar de tener al frente a quienes no condenan a ETA"

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado el Plan de Convivencia presentado este viernes por el equipo de Gobierno municipal y ha afirmado que "lo mejor que le ocurrirá a la convivencia" en la ciudad "será dejar de tener al frente de la Alcaldía en mayo a quienes justificaron durante años el terrorismo de ETA y todavía hoy siguen sin condenarlo".

Según han indicado los foralistas en un comunicado, "el principal problema para la convivencia en Pamplona y en Navarra es precisamente EH Bildu, una formación que no tiene ninguna legitimidad moral para pretender dar lecciones de convivencia al resto de la sociedad, y mucho menos para liderar un plan de este tipo".

En este sentido, han lamentado que el PSN "haya decidido respaldar" una iniciativa que, a su juicio, "asume buena parte del relato político de la izquierda abertzale". UPN ha criticado que el plan "no recoge ni una sola referencia expresa a las palabras 'condena' o 'condenar' en 81 páginas de documento, mientras que sí recurre a conceptos como la equiparación de violencias o la denominada teoría del conflicto, lo que define un relato incompatible con un reconocimiento claro de lo que supuso el terrorismo de ETA".

"Resulta especialmente doloroso ver al Partido Socialista haciendo suyo este lenguaje. Quién ha visto y quién ve al PSN, que ha pasado de enfrentarse al terrorismo y defender la libertad a asumir el relato de quienes durante tantos años lo justificaron", han señalado.

Los regionalistas han considerado que "este plan constituye un nuevo ejercicio de blanqueamiento mutuo entre EH Bildu y el Partido Socialista, en el que unos pretenden borrar su pasado y los otros justificar sus decisiones políticas".

Sin embargo, han advertido de que "por muchos planes que presenten y por muchos esfuerzos que hagan para reescribir la historia, no conseguirán que los pamploneses olviden lo que ocurrió en esta ciudad y quién estuvo en cada lado".

UPN ha reprochado que el PSN pretende, a su juicio, "utilizar este tipo de iniciativas para blanquear la moción de censura que entregó la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu, una operación política negociada y pactada por Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción tras estar medio año en prisión preventiva, y un dirigente condenado por secuestro como Arnaldo Otegi".

Los foralistas ha defendido que "Pamplona es una ciudad en la que la inmensa mayoría de sus vecinos ya conviven con normalidad, respeto y libertad, independientemente de sus ideas políticas".

"Qué casualidad que algunos de los episodios más graves de intolerancia y alteración de esa convivencia en los últimos tiempos han procedido precisamente de sectores vinculados al entorno de la izquierda abertzale, como los disturbios en del pasado 15 de octubre", han añadido.

"Siguen siendo exactamente los mismos sectores los que pretenden decidir quién puede hablar, quién puede expresarse y quién tiene derecho a defender sus ideas en nuestra tierra con libertad y quién no", ha afirmado UPN, que ha añadido que "ningún plan de convivencia puede resultar creíble mientras quienes lo promueven no sean capaces de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de imponer unas ideas mediante la intimidación o la violencia".

"UTILIZACIÓN ELECTORALISTA"

UPN también ha cuestionado el momento elegido para presentar este plan, que "después de meses de preparación ha acabado siendo aprobado en una Junta de Gobierno extraordinaria y comunicado en rueda de prensa posterior convocada a tan solo una semana del inicio de la campaña electoral del 29N".

Los foralistas han considerado que "esta circunstancia evidencia la utilización electoralista de una cuestión tan sensible como la convivencia, por lo que analizaremos si la presentación y difusión institucional de esta iniciativa se ajustan a las exigencias de neutralidad propias del periodo electoral".

A su juicio, "llevan meses trabajando en este documento y resulta que tienen que aprobarlo precisamente ahora, a las puertas de una campaña electoral". "Es legítimo preguntarse por qué tanta prisa y por qué han elegido este momento para presentar un plan que utilizan para intentar lavar la imagen política de EH Bildu y del PSN", han señalado.

En ese sentido, desde UPN han destacado que "el cabeza de lista al Senado de EH Bildu este 29N es Floren Aoiz, exportavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997 cuando advirtió, tras la liberación de Ortega Lara, que vendría la 'resaca', produciéndose días después el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".

"Esa es la verdadera cara de EH Bildu que por muchos planes de convivencia que hagan no se puede ocultar. No pueden pretender pasar página mientras sigan reivindicando políticamente a sus elementos más siniestros", han manifestado.

Por último, UPN ha defendido que "la convivencia no se construye con operaciones de propaganda ni con planes que pretendan reescribir el pasado, sino desde el respeto a la libertad, la memoria de las víctimas, la condena inequívoca del terrorismo y el reconocimiento de la verdad".

"Cuando UPN vuelva a gobernar Pamplona, trabajaremos por una convivencia real, que no esté al servicio de ningún partido ni de ningún interés electoral, y en la que todos los pamploneses puedan sentirse libres, respetados y representados, piensen como piensen", han concluido.