UPN pide en el Congreso una "solución urgente" a a la falta de examinadores de tráfico en Navarra

El diputado Alberto Catalán durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España una "solución urgente a la grave falta de examinadores de tráfico en Navarra, una situación que ha provocado un colapso sin precedentes en el proceso para la realización de los exámenes para la obtención del permiso de conducir".

Para Catalán, "cada vez es más clamorosa la inacción del Ministerio del Interior a la hora de dotar del número necesario de examinadores como reclama el sector", el cual se ha venido manifestando durante las últimas semanas en Pamplona.

La iniciativa regionalista insta al Ejecutivo a reforzar de manera inmediata la plantilla de examinadores de tráfico en la Comunidad foral y a poner en marcha un plan de choque que permita reducir de forma efectiva las listas de espera. La Asociación de Autoescuelas de Navarra (APANA) señaló que más de 8.200 personas se encuentran actualmente en lista de espera para examinarse, con retrasos que oscilan entre tres y seis meses. "En la actualidad, solo seis examinadores están en activo, cuando el mínimo necesario sería de ocho y lo recomendable ascendería a diez, una situación agravada por la pérdida de personal durante el pasado verano", ha afirmado UPN.

Catalán ha señalado que este problema "no es nuevo y ya en 2018 el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una resolución reclamando al Gobierno de España que corrigiera los agravios comparativos que sufre la Comunidad foral en este ámbito". "Lejos de mejorar, la situación ha empeorado por la falta de planificación y previsión del Ministerio del Interior", ha criticado.

El diputado regionalista ha apuntado a que "el colapso del servicio está teniendo graves consecuencias sociales y económicas, afectando a la movilidad, la autonomía personal y las oportunidades laborales de miles de navarros".

Además, ha señalado que "pone en serio riesgo la viabilidad de un sector formado por unas 60 autoescuelas, con cerca de 400 empleos, que alerta ya de posibles cierres y ERTE ante la imposibilidad de mantener su actividad".

Desde UPN también han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior del Congreso para que explique "qué medidas prevé adoptar su departamento para dar una respuesta inmediata y definitiva a esta situación de bloqueo". "Los afectados no pueden esperar más. El Ministerio del Interior debe actuar ya y explicar públicamente cómo piensa garantizar un servicio tan relevante que lleva años deteriorándose en Navarra", ha subrayado el diputado.

Por último, ha insistido en "la necesidad de una respuesta urgente, real y permanente, que ponga fin a una situación que consideran insostenible y que afecta directamente a miles de ciudadanos y al tejido económico de este sector la Comunidad foral".