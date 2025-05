UPN pide que las preguntas sobre el proceso participativo de Erripagaña se consensuen y reclama implicación del Gobierno

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, que "no engañe a los ciudadanos en el proceso participativo de Erripagaña" y que para llevarlo a cabo se dé un consenso entre los cuatro ayuntamientos para determinar "cuáles van a ser las preguntas concretas que se van a formular a los vecinos y qué decisiones se van a adoptar en función de los resultados".

Ibarrola ha comparecido este miércoles ante los medios en el solar de Erripañga en el que se habían proyectado las obras de un Civivox, acompañada por la alcaldesa de Valle de Egüés, Xuriñe Peñas; la portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Burlada, Ana Góngora, y el portavoz en el Ayuntamiento de Huarte, Alfredo Marmaun.

Cristina Ibarrola ha señalado en primer lugar que el Civivox debería estar en obras desde 2024, "como habíamos acordado entre los cuatro ayuntamientos en 2023, y lamentablemente no deja de ser hierba y no se espera a corto plazo ni en el presupuesto del 2025 ni mucho nos tememos que tampoco en el 2026, con la excusa de un proceso participativo que debería estar ya y que no llega".

La presidenta regionalista ha subrayado que "desde UPN no vamos a permitir que se engañe a los vecinos de Erripagaña, que bastante tiempo llevan aguantando la falta de una solución administrativa".

En ese sentido, ha asegurado que los regionalistas exigirán que "las preguntas concretas del proceso participativo sean consensuadas entre los cuatro ayuntamientos, que se hagan preguntas que sean factibles, que se hagan preguntas después de haber valorado exactamente las soluciones y las decisiones que se van a adoptar de acuerdo a lo que salga de ese proceso participativo".

Ibarrola ha subrayado que "los vecinos de Erripagaña no merecen enfrentarse a unas preguntas de un proceso participativo sin saber exactamente qué se va a preguntar, sin saber que la respuesta que den no se va a tener en cuenta de ninguna manera".

Además, ha exigido que el Gobierno de Navarra "deje de evadir responsabilidades y se implique desde ya en las soluciones definitivas del barrio". "No se puede hacer un proceso participativo, no se pueden encontrar soluciones concretas de acuerdo a lo que salga de ese proceso participativo sin la implicación del Gobierno de Navarra. Los cuatro ayuntamientos no tienen capacidad de encontrar una decisión definitiva sin la implicación del Gobierno de Navarra", ha apuntado.

Ibarrola ha añadido que "el Gobierno de Navarra bastante irresponsable ha sido ya en alargar tanto la escuela infantil como el centro de salud, que es la primera prioridad de los vecinos de Erripagaña, como para seguir evadiendo responsabilidades, dar patada al balón y no encontrar una solución a este proceso".

Por otro lado, Ibarrola ha afirmado que en UPN "no nos fiamos de Joseba Asiron, no nos fiamos de EH Bildu, y queremos claridad, transparencia y participación en todo momento en todo el proceso". "No vamos a permitir tampoco delegar todo el proceso participativo en el Ayuntamiento de Pamplona con EH Bildu y con Joseba Asiron. No vamos a tolerar tampoco que los resultados se exploten desde el Ayuntamiento de Pamplona y desde Joseba Asiron, que solo ha paralizado las dotaciones que ya estaban consensuadas y que desde luego no está dando la respuesta que necesitamos", ha indicado.

Por ello, ha insistido en pedir "claridad y transparencia en qué se decide" y ha reclamado que "a los vecinos no se les engañe y no vayan no se sabe a qué".

Por su parte, la alcalde del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, ha esperado que "pronto podamos reunirnos con la asociación de vecinos, pero reunirnos con la asociación de vecinos sin tener absolutamente nada claro es lo más absurdo que se puede esperar".

Así, ha destacado la importancia de "tener claro nosotros los cuatro ayuntamientos qué se va a poder hacer, qué se va a querer hacer, qué se va a preguntar, y cuando todo eso esté aclarado, por supuesto desde UPN iremos hacia adelante con ese proceso participativo, porque sí, queremos la aportación de los vecinos, queremos saber qué quieren hacer o qué no quieren hacer, pero hay que hacerlo bien, no se puede vender de esta manera un proceso participativo".

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Burlada, Ana Góngora, ha resaltado que si la parte correspondiente a Erripagaña se desprendiera del municipio, el Ayuntamiento "entraría en una quiebra técnica", por lo que ha subrayado que "es necesaria la colaboración del Gobierno de Navarra, que el Gobierno de Navarra se implique en dar soluciones". "Todo tiene solución. Lo que no se puede hacer es no estudiarla, no analizarla y no enfrentarte y abordarla, de la manera que sea", ha afirmado.

Góngora ha asegurado que "el proceso participativo nos tiene que abrir todas las puertas y para eso tenemos que tener la solución". "Burlada entraría en quiebra técnica -si se desprende Erripagaña- y el Gobierno de Navarra tiene que estar ahí para respaldar y abordar esa situación", ha señalado.