UPN pide "todo el peso de la justicia" para los responsables de la agresión sexual y "respeto" a la investigación

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha mostrado este viernes su "condena firme" ante la presunta agresión sexual cometida el pasado viernes en la Carpa universitaria y ha esperado que recaiga "todo el peso de la justicia" en "quienes hayan sido responsables". "Un respeto, también, a la investigación policial, porque creo que tenemos que hacer valoraciones en base a fuentes oficiales y no precipitarnos", ha añadido.

En respuesta a los medios de comunicación, ha considerado que "Pamplona tiene que ejercer una condena firme ante las agresiones sexistas". "Precisamente fuimos nosotros, fue UPN el que hizo la propuesta de hacer una declaración institucional y una concentración en el Ayuntamiento. Yo creo que todas las fuerzas representadas en Pamplona, en este caso, o en Navarra, hagan causa conjunta de esto para mí es importante", ha apuntado, tras mostrar su "respeto" y "solidaridad" con la víctima.

Sin embargo, ha destacado que "tenemos que ir más allá, y de hecho vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento el jueves que viene una declaración, porque no podemos solamente condenar los hechos ocurridos cuando ocurren". "En Pamplona, desgraciadamente, no es un hecho aislado. Se han incrementado las agresiones sexuales con penetración en este semestre respecto al año previo un 77%, creo que es un problema importante", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que UPN propone la creación de una mesa y que "se haga una evaluación rigurosa antes de los próximos tres meses" en el que se analice "cuáles son las agresiones, en qué puntos de la ciudad se están produciendo, cuáles son los perfiles de agresores, de víctimas, con el único objetivo de poner entre todos, y creo que es una causa conjunta justa, medidas efectivas que pongan solución a esta lacra".