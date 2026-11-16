UPN-PP pide concentrar el voto en su candidatura para que "Navarra contribuya al cambio de Gobierno"

Sergo Sayas, Maribel García Malo, Carmen Alba y Javier de la Merced, candidatos de UPN-PP a las elecciones generales del 29 de noviembre, en un acto de campaña, - PABLO LASAOSA

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPN-PP al Senado Maribel García Malo ha pedido este lunes "concentrar el voto" en la coalición el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales para que "Navarra contribuya al cambio de Gobierno".

En un acto de campaña en el parque Alfredo Landa de Pamplona, García Malo ha señalado que UPN-PP "se disputa con el PSOE el quinto escaño de Navarra al Congreso" y "ese escaño se gana en las urnas". También ha pedido marcar las tres cruces en la papeleta del Senado, "una junto al nombre de cada candidato de la coalición".

Entre las medidas que defiende UPN-PP, García Malo ha destacado "la gratuidad de la educación de cero a tres años para que nadie tenga que renunciar a formar una familia ni a mantener su puesto de trabajo". "A eso nos referimos cuando decimos 'criar sin elegir'. A poder cuidar de tus hijos sin tener que renunciar a parte de tu sueldo justo cuando más lo necesitas", ha explicado.

La candidata ha cifrado en más de un 40% el encarecimiento de la cesta de la compra en los últimos ocho años. "Si antes necesitabas 100 euros para comprar esos alimentos, hoy necesitas más de 140", ha señalado.

García Malo ha destacado que, "después de pagar la compra, el alquiler o la hipoteca, la luz y el combustible, a muchas familias les queda menos margen para ahorrar o afrontar un imprevisto". "Queremos que puedan contar con una plaza de escuela infantil sin sumar otra factura a final de mes. Y defendemos también un alivio fiscal que les devuelva margen en su presupuesto", ha añadido.

"Para poner en marcha todas estas medidas, necesitamos un cambio de Gobierno. Y lo necesitamos ya. Necesitamos que Alberto Núñez Feijóo -candidato del PP a la Presidencia del Gobierno- llegue a la Moncloa, porque es quien puede hacer realidad estas propuestas", ha afirmado García Malo, que ha invitado a los navarros al acto central de campaña de UPN-PP, este lunes a las 19 horas en el hotel Iruña Park de Pamplona. "Allí podrán escuchar al propio Feijóo explicar qué plan tiene para Navarra y para España", ha señalado.