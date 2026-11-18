La candidata de UPN-PP al Senado, Maribel García Malo, junto a la cabeza de lista al Congreso de la coalición, Leticia San Martín. - PABLO LASAOSA / UPN-PP

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado de la coalición UPN-PP, Maribel García Malo, ha planteado este miércoles "una ventanilla única que simplifique los trámites" así como "unas cotizaciones previsibles" para los trabajadores autónomos. Y ha afirmado que, para poner en marcha estas medias, hace falta un "cambio" en el Gobierno y que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa.

En un acto electoral en Pamplona, la candidata ha defendido la necesidad de "un cambio en las políticas económicas para reducir las trabas que soportan quienes levantan cada día la persiana de sus negocios".

"Hay una preocupación que nos trasladáis una y otra vez: la sensación de que cada vez trabajáis más horas, asumís más riesgos y, sin embargo, os cuesta más llegar a fin de mes", ha señalado García Malo, quien ha criticado que cada día los autónomos se encuentran con "un nuevo trámite, un nuevo impuesto, en definitiva, un obstáculo que os pone más cuesta arriba sacar adelante vuestro negocio".

Según recoge UPN-PP en un comunicado, Maribel García Malo ha afirmado que "ser autónomo nunca ha sido fácil, pero hoy es mucho más difícil", en referencia a los ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite, durante los cuales, "vuestros costes no han dejado de subir y también han aumentado las cargas y obligaciones". A ello ha añadido que "muchos autónomos denuncian que la Administración os exige cada vez más y os ayuda cada vez menos".

Frente a esta situación, la candidata ha defendido que "cuando a un autónomo le va bien, a Navarra le va bien", porque "el autónomo de hoy puede ser la empresa de mañana, con todo lo que ello implica de más oportunidades y empleos". Por eso, ha asegurado que "se acabó dar la espalda a quienes levantan la persiana cada mañana para crear empleo, para generar riqueza y para lograr que Navarra avance".

García Malo ha destacado la necesidad de "empezar por dejaros trabajar" y ha afirmado que "un autónomo navarro puede perder más de un mes al año haciendo papeleo en lugar de dedicar ese tiempo a su negocio". Por ello, ha apostado por "menos burocracia con mayúsculas", mediante "una verdadera simplificación administrativa, con un presupuesto y una evaluación de la eficacia de las medidas".

En concreto, UPN-PP plantea "una ventanilla única que simplifique los trámites y evite tener que presentar una y otra vez la misma documentación, así como unas cotizaciones previsibles, la tarifa cero para nuevos autónomos y una cuota superreducida para quienes tengan ingresos muy bajos".

Además, García Malo ha defendido "mejorar la protección de los autónomos ante una enfermedad, facilitar la conciliación y apoyar el relevo generacional". "No podemos permitir que negocios viables, que dan empleo y prestan servicios en nuestros pueblos, terminen cerrando porque nadie puede continuar con ellos", ha subrayado.

La candidata ha destacado que "para poner en marcha estas medidas, pasar página de las políticas de Pedro Sánchez y conseguir que ser autónomo vuelva a merecer la pena hace falta un cambio". Un cambio que, ha señalado, pasa por que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa. "Navarra es decisiva para conseguirlo y solo hay una opción: votar UPN-PP. Y hacerlo en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado, porque voto que se disperse y que no vaya a la coalición UPN-PP es un voto que va a facilitar que Sánchez continúe en el Gobierno y que se aleje ese cambio necesario para Navarra y para España", ha concluido.