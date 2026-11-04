UPN presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Navarra, que "persisten en el error" de años anteriores

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, con la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, y otros representantes de la formación. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2027, unos Presupuestos que, en su opinión, "persisten en el error" de los ejercicios anteriores e inciden "en lo mismo que no ha dado buenos resultados para los ciudadanos".

La formación regionalista ha defendido en una nota que los Presupuestos Generales de Navarra deben dar respuesta a la exigencia de "convertir los recursos públicos en mejoras concretas para los ciudadanos, orientadas a resolver los problemas que hoy padecen, como el acceso a la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana". "No basta con aumentar el gasto. UPN considera necesaria una nueva orientación presupuestaria", ha subrayado.

Para la formación regionalista, "es preciso justificar sus prioridades, asegurar su financiación y vincular cada partida presupuestaria a objetivos que mejoren los servicios públicos o a inversiones que creen nuevas oportunidades y nos hagan más competitivos y prósperos".

La enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de UPN se sostiene en cinco objeciones principales al proyecto de ley del Gobierno.

La primera de ellas se refiere al equilibrio entre el funcionamiento de la Administración y la inversión que necesita Navarra. Los regionalistas demandan "una respuesta estructural que preserve la capacidad inversora con recursos propios y una programación plurianual fiable" y consideran que "anunciar un plan adicional financiado con remanentes no sustituye la obligación de ofrecer una visión integrada, fiable y sostenible de las inversiones".

La segunda tiene que ver con el modo de evaluar los servicios públicos y defienden que el presupuesto se vincule a compromisos concretos sobre tiempos de atención, actividad asistencial y cobertura de profesionales en materia de Salud; plazos de resolución, prestaciones efectivamente disponibles y condiciones que permitan sostener los cuidados en dependencia, discapacidad y atención a las personas mayores; y objetivos evaluables de mejora educativa que reviertan los últimos datos del informe PISA.

Una tercera objeción de UPN se centra de manera específica en "una de las principales demandas de los ciudadanos, la vivienda, a la que el Gobierno de Navarra ha sido incapaz de dar respuesta satisfactoria". "Su política de vivienda ha sido un absoluto fracaso y siguen erre que erre con su modelo en este presupuesto", ha criticado.

Así, para UPN, "aumentar el patrimonio público mediante la adquisición de inmuebles puede tener utilidad, pero no equivale necesariamente a ampliar la oferta total disponible". En su opinión, "la respuesta debe incluir suelo preparado, urbanización, construcción de vivienda protegida y seguridad jurídica que facilite el alquiler".

La necesidad de una estrategia económica duradera es el eje de la cuarta objeción en la que apoya UPN la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Navarra para 2027. Dicha necesidad está motivada, en parte, por "la finalización de la financiación europea extraordinaria que obliga a seleccionar programas por su utilidad y a asegurar la continuidad de aquellos que acrediten resultados".

En este ámbito, el partido foralista considera que "la industria, los autónomos, el comercio y el sector agroalimentario precisan estabilidad, agilidad administrativa y condiciones que favorezcan la inversión, la productividad y el empleo de calidad". "Navarra necesita un proyecto que conecte formación profesional, innovación aplicada, disponibilidad energética y suelo industrial con las necesidades de sus empresas", ha señalado.

La quinta objeción de UPN afecta a las infraestructuras estratégicas y al equilibrio territorial y se refiere a cuestiones como "la falta de concreción para la segunda fase del Canal de Navarra, la lucha contra la despoblación y el equilibrio territorial".

Finalmente, UPN ha considerado que "una nueva orientación presupuestaria debe incorporar un control más exigente de la contratación y de la ejecución del gasto". En ese sentido, ha reclamado "publicidad suficiente de las modificaciones contractuales, explicación de las desviaciones de coste y seguimiento de las recomendaciones de los órganos fiscalizadores, algo que este Gobierno pasa por alto con toda naturalidad".

Por todo ello, UPN cree necesario "un nuevo proyecto que proteja la inversión, vincule los servicios públicos a resultados que se puedan medir y establezca compromisos creíbles para el desarrollo económico y social de Navarra".

Asimismo, la formación regionalista ha apostado por "revisar el esfuerzo que se exige a las familias". En su opinión, "la política fiscal que acompaña a los Presupuestos debe impedir que aumentos nominales de renta ocasionados por la inflación se conviertan en una mayor carga tributaria sin una mejora real de capacidad económica". "UPN defiende una revisión coherente del modelo fiscal navarro para ofrecer más poder adquisitivo a las familias, a la clase media y a nuestros jóvenes, al tiempo que ayude a ser más competitivo al tejido empresarial y nuestros autónomos", ha subrayado.