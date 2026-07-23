UPN recurre ante el TSJN el cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), a través de una vecina afectada directamente por el cierre de las urgencias, para impugnar la decisión del Gobierno de Navarra de cerrar las urgencias nocturnas de Fustiñana, una medida que ha entrado en vigor este mismo lunes y que, a juicio de los regionalistas, vulnera la legislación vigente.

Los foralistas han afirmado en una nota que, desde que el Departamento de Salud anunció esta decisión, "ya advertimos de que utilizaríamos todos los medios a nuestro alcance para evitar este nuevo recorte en la sanidad pública, mucho más teniendo como tiene el actual Gobierno de Navarra el mayor presupuesto de la historia". "Lo dijimos y lo cumplimos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras el Gobierno de Navarra consuma una decisión que deja peor atendidos a miles de vecinos de Fustiñana y Cabanillas", han señalado.

Desde UPN han considerado que "la supresión de este servicio es fruto del fracaso para garantizar una cobertura de profesionales adecuada en toda Navarra". "Cuando un Gobierno es incapaz de gestionar los problemas de personal, no pueden ser los vecinos quienes paguen las consecuencias", han añadido.

Asimismo, han defendido que "el acceso a una atención sanitaria urgente debe garantizarse en condiciones de igualdad con independencia del lugar de residencia". "No puede haber navarros de primera y de segunda. Vivir en la Ribera o en una zona alejada de la capital no puede significar tener menos derechos ni disponer de una peor asistencia sanitaria", han afirmado.

Finalmente, los foralistas han mostrado su confianza en que el recurso permita revisar no solo esta decisión que califican de "injusta e injustificada" sino también decisiones anteriores como el cierre de las urgencias de Olite, a la vez que han reiterado que seguirán apoyando todas las iniciativas, tanto institucionales como sociales y jurídicas, encaminadas a recuperar las urgencias nocturnas.

"No vamos a abandonar esta reivindicación hasta que el Gobierno de Chivite rectifique, busque una solución y devuelva a los vecinos un servicio que nunca debió suprimirse", han señalado, reiterando su respaldo a los vecinos y vecinas de Fustiñana y de Cabanillas, y lamentando que Salud haya "despreciado sus protestas y movilizaciones y que el PSN lo haya permitido".