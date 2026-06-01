UPN, satisfecho por la condena a seis personas por las agresiones en la calle Curia en los Sanfermines de 2022

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha mostrado este lunes su "satisfacción" por la condena a los seis acusados por los incidentes que sucedieron en la calle Curia de Pamplona durante la procesión de San Fermín el 7 de julio de 2022. Las penas para los condenados oscilan entre los dos años y medio de prisión y un año, aunque no ingresarán en la cárcel. Los foralistas han subrayado que a los seis condenados se les ha aplicado además la agravante de motivos ideológicos contra UPN.

Desde la formación regionalista han destacado en una nota que dichos incidentes tuvieron lugar al paso de los concejales de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, con el entonces alcalde Enrique Maya.

"Fue entonces cuando se produjeron insultos en contra de UPN, así como gritos a favor del actual alcalde, Joseba Asiron, y los condenados intentaron romper el cordón policial a través de golpes y empujones, provocando entre otras lesiones una fractura nasal a un agente de Policía Municipal", han señalado desde UPN.

Los foralistas han manifestado que todos los acusados han reconocido los hechos en el juicio celebrado este lunes -en el que ha habido un acuerdo entre las partes-, "admitiendo que crearon un clima de pánico y generaron situaciones de riesgo". "Esta sentencia deja claro que no se trató de unos simples altercados, sino de unos hechos motivados por la intolerancia hacia quienes piensan diferente. Que se haya reconocido la agravante ideológica es especialmente relevante porque supone un reconocimiento de la verdadera naturaleza de lo ocurrido aquel día", han señalado desde UPN.

Los foralistas han defendido que "la convivencia en Navarra exige respeto a todas las opciones políticas y a quienes las representan" y han confiado en que estos hechos "no vuelvan a repetirse nunca más". "Nadie debe sentirse señalado, intimidado o agredido por sus ideas. Lo ocurrido en la calle Curia fue inaceptable y no tiene cabida en una sociedad democrática", han concluido.