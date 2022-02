La UPNA entrega los Premios de Investigación 2021 a las mejores trayectorias investigadoras y contribuciones científicas

En el mismo acto institucional se ha otorgado también el Premio al mejor resultado de Transferencia Tecnológica o de Conocimiento

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pablo Sanchis Gúrpide, catedrático de Ingeniería Eléctrica, y Fernando Lera López, catedrático de Economía Aplicada han sido reconocidos con el Premio de Investigación 2021 de la Universidad Pública de Navarra al conjunto de la trayectoria investigadora, mientras que los Premios a las mejores contribuciones científicas de los años 2019 y 2020 han recaído en dos trabajos cuyas autoras son Idoia Labayen Goñi, profesora titular de Fisiología, e Izaskun Villarreal Olaizola, profesora de Filología Inglesa.

En el mismo acto se otorgó el Premio al mejor resultado de Transferencia Tecnológica o de Conocimiento fruto de un proyecto o contrato finalizado en 2019 o 2020, que ha sido para Mikel Galar Idoate, profesor titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

En un acto institucional celebrado este lunes en la Sala de Grados del edificio Los Olivos y presidido por el rector, Ramón Gonzalo, la UPNA hizo entrega de los Premios de Investigación 2021 a las mejores trayectorias investigadoras personales y a las mejores contribuciones científicas. Tras el saludo y bienvenida del rector, el vicerrector de Investigación, Francisco Javier Arregui San Martín, dio lectura a la resolución de concesión de premios y se procedió a la entrega de diplomas.

Los premios de investigación conllevan una asignación económica de 2.800 euros para en una de las categorías y en el caso del premio al mejor resultado de transferencia tecnológica la cuantía se ha distribuido a partes iguales entre los cinco investigadores que participaron en el proyecto.

El catedrático Pablo Sanchis pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de todos los investigadores reconocidos. "Creo que represento el sentir de todos si digo que la carrera investigadora no es sencilla. Es una carrera vocacional y, precisamente por eso, requiere un gran esfuerzo personal que muchas veces pasa factura a quienes nos rodean", señaló. Se refirió en concreto "a nuestras familias, a nuestras madres y padres, una generación que con esfuerzo y trabajo creó la riqueza necesaria para, entre otras cosas, poder hacer posible esta universidad".

En su intervención, reivindicó el papel de la investigación para hacer frente a los desafíos e hizo hincapié en el valor del trabajo en equipo; "se avanza cuando se trabaja en equipo _indicó_ y juntos somos capaces de contribuir al conocimiento científico y al desarrollo de la sociedad".

Tras la entrega de diplomas, el acto fue cerrado por el rector, Ramón Gonzalo, que agradeció al colectivo premiado "vuestro esfuerzo, la dedicación y el trabajo que hacéis para colocar a la Universidad Pública de Navarra como una de las instituciones más relevantes de Navarra". Recordó que la institución académica es líder, entre las universidades españolas, en contribución al desarrollo regional y que la apuesta por la investigación sigue siendo esencial en la UPNA.

Además de la docencia y de la investigación, insistió en las facetas de transferencia del conocimiento y de divulgación como "aspectos que tenemos que seguir impulsando para que la sociedad conozca qué hacemos y en qué manera nuestro trabajo repercute en el desarrollo económico y social".

TRAYECTORIAS INVESTIGADORAS DISTINGUIDAS

Tal y como se ha indicado, se reconoció también el conjunto de dos trayectorias investigadoras personales: el premio de investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas ha recaído en Pablo Sanchis Gúrpide, catedrático de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación, y el correspondiente a las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas, en Fernando Lera López, catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía.

Posteriormente, se hizo entrega del premio de Investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas a la mejor contribución científica realizada en 2019 a Idoia Labayen Goñi, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud por el artículo 'From conception to infancy - early risk factors for chilhood obesity', cuyos autores son, además de la investigadora distinguida, los siguientes: Elvira Larqué, Carl Erik Flodmamrk, Inge Lissau, Sarah Czernin, Luis A. Moreno, Angelo Pietrobelli y Kurt Widhalm.

En cuanto a la mejor contribución científica realizada en 2020 en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas, la profesora Izaskun Villarreal Olaizola recogió el galardón por el artículo 'The effect of collaborative wirting in an EFL secondary setting. Language Teaching Research', en el que también ha colaborado la docente e investigadora Nora Gil-Sarratea.

Por último, el premio al mejor resultado de transferencia tecnológica o de conocimiento realizado correspondió al contrato 'Detección de defectos estéticos mediante Deep Learning III', en el que participaron Mikel Galar Idoate, Mikel Elkano, Mikel Xabier Úriz, Daniel Paternain, Iris Domínguez y Humberto Bustince.