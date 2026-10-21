El vecindario de San Jorge medirá durante cinco semanas la calidad del aire del barrio a través de un proyecto municipal

Macetas de raigrás. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 hogares del barrio de San Jorge se han comprometido con el proyecto de ciencia ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona para medir y evaluar la calidad del aire de sus calles y parques. La ciudadanía ha recogido esta semana sendas macetas de raigrás, que colocarán en sus ventanas y balcones durante cinco semanas. Esas mismas macetas serán analizas por el Instituto Agrobiotecnológico (IdAB-CSIC). El resultado de los análisis determinará las partículas de metales pesados y otras partículas para determinar los niveles de contaminación y la calidad del aire en el barrio.

La colaboración vecinal en este proyecto de ciencia ciudadana es fundamental, ya que permite establecer unos puntos de muestreo en distintos espacios del barrio, ampliando el radio de acción. El uso de raigrás (Lolium perenne) para esta actividad viene determinado porque se trata de una especie vegetal con gran capacidad para captar partículas y determinados contaminantes presentes en la atmósfera. Una vez completado el tiempo de exposición, las macetas serán recogidas y analizadas en los laboratorios del Instituto de Agrobiotecnología (IdAB-CSIC), donde se determinará la acumulación de diferentes elementos asociados a la contaminación urbana.

No es la primera vez que el Ayuntamiento y el Instituto agrobiotecnológico (IdAB-CSIC) colaboran en este proyecto de análisis de la calidad del aire. Sin embargo, sí es la primera vez que se ha apostado por concentrar el estudio en un único barrio. El objetivo es abordar la situación actual del barrio para, sobre ella, ver cómo va a evolucionar en el futuro, teniendo en cuenta que sobre este barrio existen varios proyectos de reorganización del tráfico derivados del soterramiento de la avenida de Navarra y la nueva configuración urbana, ha informado el Ayuntamiento.

Junto con el reparto de macetas, la ciudadanía colaboradora ha recibido una pequeña formación sobre conceptos básicos en torno a la contaminación atmosférica, sus principales fuentes de emisión en ciudades y sus posibles efectos sobre la salud humana y los ecosistemas urbanos.

EL 24 DE NOVIEMBRE, RECOGIDA DE LAS MUESTRAS

El martes 24 de noviembre es la fecha marcada para concluir el estudio de campo. Ese día, se recogerán las macetas, que serán analizadas en el Instituto de Agrobiotecnología (IdAB-CSIC), en Mutilva. La ciudadanía participante, además de entregar las macetas, participará en un taller práctico sobre contaminación atmosférica y tendrá la oportunidad de realizar una visita guiada a las instalaciones científicas, para conocer cómo se preparan las muestras vegetales para su análisis, qué técnicas se emplean y cómo se interpretan los datos obtenidos. Habrá que esperar hasta finales de febrero para conocer los resultados definitivos del estudio.

Más allá de los resultados científicos, la iniciativa pretende acercar la investigación a la sociedad, fomentar la educación ambiental y generar espacios de diálogo entre ciudadanía, investigadores y agentes locales sobre los retos que plantea la calidad del aire en los entornos urbanos, ha añadido el Ayuntamiento.