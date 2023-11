Vecinos de Estella expresan su "tristeza" tras ser hallados los cuerpos del niño de siete años y su padre

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 vecinos se han congregado este martes a las 13 horas ante el Ayuntamiento de Estella después de que a primera hora del día hayan sido localizados en Urbasa los cuerpos sin vida de un niños de siete años y su padre. La concentración ha sido convocada por el Ayuntamiento de Estella para expresar su apoyo a familiares y allegados. El caso está bajo secreto de sumario.

Una vecina de la localidad que ha acudido a la concentración ha explicado que "en esta situación no hay palabras, no puedo decir nada más". "En Estella nos conocemos prácticamente todos y no hay palabras", ha lamentado.

Otro vecino ha expresado "muchísima tristeza". "Es una injusticia", ha indicado, para señalar que "había que estar aquí hoy -en la concentración- y todas las veces que haga falta, y apoyar a la familia".

En los mismos términos, una vecina que ha acudido a la concentración ha señalado que "hay que estar con la familia, no se puede hacer nada sino ahora estar con la familia".

Por su parte, la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, ha señalado que "ante la triste noticia de la que hemos tenido conocimiento esta mañana no podemos hacer otra cosa que mostrar nuestro apoyo y solidaridad en este momento de duelo a familiares, amigos y a la comunidad educativa y estar para el apoyo y para todo lo que necesite la familia desde este Ayuntamiento". "Sabemos que tenemos que ser respetuosos con el duelo y con el procedimiento que se está llevando a cabo en la investigación de los hechos", ha afirmado.

Marta Ruiz de Alda ha señalado que "en los próximos días iremos viendo cómo evolucionan todas estas primeras noticias". "Por ahora solo podemos decir que la familia tiene aquí todo el apoyo que necesite, que tiene a todo el Ayuntamiento y a todos los ciudadanos", ha señalado.

La alcaldesa ha insistido en que "ahora es el momento de acompañar en el duelo a la familia, de entender que están pasando un proceso dolorosísimo, como es el de perder a unos familiares".