Vecinos y representantes políticos muestran su repulsa por el crimen de una mujer de Sarriguren

Concentración en protesta por el asesinato de una mujer en Sarriguren. - EUROPA PRESS
Europa Press Navarra
Actualizado: sábado, 21 febrero 2026 17:53
    SARRIGUREN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Cientos de vecinos de Sarriguren junto con representantes de las instituciones navarra se han concentrado este sábado por la tarde a las puertas del Ayuntamiento del Valle de Egüés para condenar el asesinato de una vecina de la localidad, en un presunto caso de violencia de género, y para expresar su apoyo a los familiares y allegados de la víctimas.

   El acto ha tenido lugar a las 17.00 horas y se ha desarrollado de manera silenciosa durante varios minutos, hasta que la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, ha pedido a todos los asistentes un aplauso en homenaje a la víctima que ha sido respaldado por todos los presentes.

   Representantes del Consistorio han portado una pancarta con el mensaje 'No más violencia machista'. Han estado acompañados por el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; así como representantes de los distintos partidos políticos.

   El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha aprobado este sábado una declaración institucional en repulsa por este asesinato y ha decretado tres días de luto oficial.

