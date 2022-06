Vecinos de San Martín de Unx: "En 80 años no hemos visto un incendio como este"

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de San Martín de Unx, que han sido evacuados de la localidad debido a la cercanía del fuego y han sido trasladados a un puesto habilitado en Tafalla, han reconocido que "en 80 no hemos visto un incendio como este".

"No hemos visto, en 80 años que llevo en San Martín, un incendio como este", ha destacado Jesús María, en declaraciones a Europa Press, quien ha explicado que esta madrugada han tenido que coger el coche "deprisa y corriendo" y "con mucho miedo" para salir del pueblo.

María Ángeles ha explicado que han tenido que salir "corriendo de casa" a las 6 de la mañana. "Hasta que nos digan que volvamos a casa no sabemos nada", ha admitido resignada, para añadir que esta noche pasará la noche en Tafalla porque "no tenemos a donde ir". "Qué vamos a hacer, aguantar", ha añadido.

Rosario, que vive en Pamplona y pasa los fines de semana en San Martín de Unx, ha recordado que "a las 2 de la mañana ha venido mi hijo a casa diciendo que había fuego" y a las 6 horas "la Guardia Civil nos ha dicho que nos marcháramos, he cogido lo poco que tengo y con lo puesto he venido". "Nos tendremos que ir a Pamplona, no queda otro remedio, sin coger nada; en las casas parece que algo se ha quemado pero no sé en concreto, muy poco", ha indicado para agregar que "los campos estarán de pena".

Finalmente, Charo ha apuntado que cuando "salimos ya estaban todos los vecinos fuera" intentando ayudar a "mojar todos los barrios y todo lo verde". "Dicen que las viviendas parece que -el fuego- no las ha estropeado, a ver cuando vayamos a casa cómo está todo", ha señalado, y ha destacado que "lo triste es cuando la policía te dice que desalojen; y eso de cerrar la puerta e irte, se me ha caído el alma a los pies; ha sido todo muy triste".

"Sé por la gente que el paisaje es desolador, es una pena ver el panorama", ha lamentado Charo, quien ha subrayado que "lo verde es una pena grandísima pero volverá a crecer" y ha esperado "llegar a casa y que la situación no sea tan lamentable".